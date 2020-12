Terlecki: Wszystko wskazuje, że osiągniemy porozumienie z Brukselą

Negocjacje budżetowe cały czas trwają, ale wszystko wskazuje na to, że osiągniemy porozumienie, które nas zadowoli; będziemy mogli doprowadzić do sytuacji, w której rozdzielony zostanie mechanizm nadzoru nad budżetem UE i walki z korupcją od arbitralnie interpretowanego zapisu o praworządności - mówił PAP szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

W czwartek unijni liderzy na szczycie RE w Brukseli podejmą próbę znalezienia kompromisu w sprawie wieloletniego budżetu na lata 2021-2027, który ma być przyjęty w pakiecie z funduszem odbudowy wartym 1,8 bln euro oraz mechanizmem powiązania środków unijnych z kwestią praworządności. Polska i Węgry sprzeciwiają się rozporządzeniu dotyczącym mechanizmu warunkowości.

Szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki pytany przez PAP, czy podczas szczytu dojdzie do porozumienia podkreślił, że strona polska jest dobrej myśli. „Negocjacje budżetowe cały czas trwają, ale wszystko wskazuje na to, że osiągniemy porozumienie, które nas zadowoli. Będziemy mogli doprowadzić do sytuacji, kiedy rozdzielony zostanie mechanizm nadzoru nad budżetem Unii i walki z korupcją - co jest jak najbardziej zgodne z naszym programem - od arbitralnie interpretowanego zapisu o praworządności” - oświadczył.