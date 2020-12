Morawiecki: Opozycja totalna wobec polskich interesów i racji stanu

Mamy bowiem w Polsce opozycją totalną - napisał w poruszającym poście na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Premier odnosił się do sytuacji z Sejmu, która miała miejsce wczoraj. Premier w bardzo osobistym wpisie odniósł się do działań opozycji:

Premier odniósł się też do frontalnych ataków na prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego:

I stąd frontalny atak na Jarosława Kaczyńskiego, który ich plany obnażył, a potem pokrzyżował. Wizja Polski premiera Jarosława Kaczyńskiego to wizja, która stawia polską rację stanu na pierwszym miejscu. Wizja Jarosława Kaczyńskiego to równe szanse każdego Polaka. Przeciwko niej jest wizja wielu błędów, przeinaczeń, patologii i złej woli. I obojętności na potrzeby i krzywdy Polaków.

Morawiecki zestawił ataki opozycji z twardymi danymi:

Opozycja totalna mówi: chcemy rozliczyć Prezesa Jarosława Kaczyńskiego za ostatnie 5 lat! No to świetnie, rozliczmy podstawowymi parametrami. Bezrobocie, pierwsza zmora III Rzeczpospolitej: spadek bezrobocia o 33% w ciągu 5 lat, dane od września 2020 versus wrzesień 2015. W tym okresie wynagrodzenia wzrosły średnio o 32,5%. Zadłużenie zagraniczne spadło o 20%. W sejmie wymieniałem te dobre informacje bardzo długo, bo jest ich wiele. Za to opozycja powinna wnioskować dla Jarosława Kaczyńskiego nie o votum nieufności, ale o votum zaufania i głosować w tej sprawie razem z Prawo i Sprawiedliwość . Nigdy tego jednak nie zrobią, bo dla nich dobre reprezentowanie polskich interesów to wada. Ich interesy bowiem, z niewiadomych mi przyczyn, są gdzie indziej.