Politechnika Warszawska na pierwszym miejscu

Najlepszą uczelnią Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich (EngiRank) w krajach nowej Europy jest Politechnika Warszawska. Drugie miejsce zajmuje Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, wyprzedzając Uniwersytet Chemii i Technologii z Pragi – poinformował organizator rankingu Fundacja Perspektywy.

Ranking EngiRank - European Ranking Of Engineering Studies został przygotowany przez fundację Perspektywy we współpracy z Foundation for the Development of the Education System – FRSE. Jest to pierwsza edycja tego zestawienia.

W rankingu ogólnouczelnianym porównano 81 uczelni z 12 europejskich krajów (Polska, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia). Twórcy rankingu wykorzystali dane z 15 kryteriów pogrupowanych w pięć kategorii: efektywność naukową (20 proc.), innowacyjność (35 proc.), jakość kształcenia (20 proc.), prestiż (5 proc.) i umiędzynarodowienie (20 proc.).

Poza zwycięską Politechniką Warszawską w czołówce rankingu znalazło się cztery polskie uczelnie:

-Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 2. miejsce,

-Politechnika Łódzka - 6. miejsce,

-Politechnika Wrocławska - 6. miejsce,

-Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - 8. miejsce.

EngiRank by subject został stworzony na podstawie dwóch kategorii danych: efektywność naukowa (80 proc.) i jakość kształcenia (20 proc.). W kategoriach uwzględniono 6 kryteriów. W rankingu by subject sklasyfikowano 149 uczelni z 13 krajów.

Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce w kategorii Medical Engineering. W tym obszarze poza PW w pierwszej piątce znalazły się dwie uczelnie z Polski: Politechnika Gdańska (2. miejsce) i Politechnika Łódzka (5. miejsce).

Politechnika Warszawska została sklasyfikowana w czołówce kilku innych rankingów obszarowych EngiRank by subject - zajęła drugie miejsce w obszarze Material Engineering, trzecie miejsce w Electrical Engineering, Electronic Engineering & Information Engineering oraz czwarte miejsce w dwóch obszarach: Chemical Engineering i Mechanical Engineering.

