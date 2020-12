Warto znać historię swojego kraju i pieniądza! Finał XV edycji Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów

Jaka jest historia pieniądza w Polsce? Co dało naszemu państwu powołanie do życia Narodowego Banku Polskiego? Jak działa giełda? Te i wiele innych zagadnień było tematem tegorocznej, XV edycji Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów, przygotowanej, jak co roku, przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.

5 grudnia 2020 r. miał miejsce finał XV edycji Konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”, skierowanego do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, jednak, z powodu sytuacji pandemicznej, tegoroczna edycja nie mogła odbyć się stacjonarnie lecz organizator podjął decyzję o zdalnym rozstrzygnięciu finału. Bieżąca edycja konkursu realizowana jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez życzliwości i wielkiego wsparcia patronów i partnera konkursu, którym Stowarzyszanie składa serdeczne podziękowania.

Patronat honorowy nad konkursem objęły:

Narodowy Bank Polski

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa

Patronat medialny nad konkursem objęły:

Gazeta Bankowa,

„Sieci”,

portal „wGospodarce.pl”,

telewizja „wPolsce.pl”

Partner projektu to:

Fundacja im. Franciszka Stefczyka, której głównym fundatorem jest Kasa Stefczyka.

„Tegoroczna edycja odbywała się w warunkach nietypowych, bo w warunkach pandemii. W związku z tym konkurs był wielokrotnie zagrożony… pandemia spowodowała zawieszenie edukacji stacjonarnej w szkołach co wpłynęło na konkurs.” - mówi nam Prezes SKEF dr inż. Kazimierz Janiak: „Wystąpiliśmy do NBP o możliwość przesunięcia projektu, co spotkało się ze zrozumieniem i zostało zaakceptowane. W grudniu 2020 r. druga fala pandemii także uniemożliwiła nam stacjonarną realizację konkursu. Ostatecznie konkurs odbył się w formie zdalnej i bardzo nas to cieszy.” Jak dodał Prezes dla władz SKEF fakt, iż finał jednak odbył się to duża radość, gdyż stanowiło to ogromne wyzwanie. „To było nowe doświadczenie” - mówi Kazimierz Janiak.

Prezes Stowarzyszenia wskazał jednak na wpływ jaki na konkurs miał fakt zdalnej organizacji finału: „W tym roku udział wzięły 103 osoby, co jest mniejszą liczbą niż w ubiegłych latach. Nie oznacza to jednak, że ci, którzy wzięli udział w konkursie nie reprezentowali wysokiego poziomu wiedzy ekonomicznej!”

A czego dotyczyła tegoroczna edycja? W tym roku temat konkursu to: „Rola i misja Narodowego Banku Polskiego. Dzieje pieniądza polskiego 1918-2020”. Młodzież mogła dowiedzieć się wielu ciekawych faktów, jak również zrozumieć szereg mechanizmów, które rządzą polską gospodarką. Wszystko to w niełatwych przecież, pandemicznych warunkach!

Jednak te warunki nie wpłynęły na podejście uczestników do przygotowań. Wręcz przeciwnie! Jak wskazuje prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca jury: „Młodzież zdała egzamin z „obsługi”, tego, że potrafiła tak sprawnie się z nami połączyć i komunikować. To były warunki dodatkowego stresu, w związku z tym chciałam podkreślić, że mamy wspaniałą młodzież”.

Sami uczestnicy jednak w rozmowie wskazywali, iż pandemiczne obostrzenia miały dla nich… pozytywny wpływ! „Lockdown raczej pomógł mi w przygotowaniach, więcej czasu spędziłem w domu to mogłem się pouczyć” - mówi zwycięzca tegorocznej edycji, Aleksander Skonieczny, uczeń Szkoły Podstawowej nr. 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce, dodając, iż w jego ocenie tematyka nie była łatwa, jednak poświęcił sporo czasu na naukę, dzięki czemu udało mu się zdobyć pierwsze miejsce.

„Pytania nie należały do najłatwiejszych” - mówi nam Wiktoria Łopatka, uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim, laureatka trzeciego miejsca w Mistrzostwach: „Wymagały skupienia i rozległej wiedzy”. Mimo to, jak wskazuje laureatka możliwość powiększenia wiedzy ekonomicznej to największa zaleta konkursu. „Tematy bardzo mnie zaciekawiły” - wskazała - „Od zawsze interesowałam się ekonomią”.

Podobnego zdania jest laureat drugiej nagrody, Michał Gomółka, ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zbylitowskiej Górze. Jak wskazuje uczestnik: „Konkurs na pewno zainteresował mnie ekonomią, ale też są to tematy przydatne w życiu codziennym. Warto znać historię swojego kraju, warto znać historię pieniądza i warto o nim sporo wiedzieć, zwłaszcza teraz!” „Teraz” czyli w okresie pandemii i możliwego kryzysu ekonomicznego, wywołanego przez koronawirusa.

Zgodnie z regulaminem XV edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” przewidziano również nagrodę pieniężną w wysokości 1000 złotych dla nauczyciela, którego uczniowie prześlą największą liczbę prac konkursowych ocenionych powyżej 65 punktów i kompletnie wypełnionych w części A i B. Nagroda została przyznana panu Damianowi Dobrosielskiemu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Katowicach. I to właśnie o tym niełatwym czasie opowiedział nam wyróżniony nauczyciel: „Edukacja ekonomiczna w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebna, zaś formuła konkursu skłania do zdobywania wiedzy! Ponadto nagrody przewidziane przez organizatorów są tak atrakcyjne, że automatycznie konkurs cieszył się zainteresowaniem. Ogromne uznanie dla Stowarzyszenia, bo mają duży wkład w edukację młodzieży” - mówi Dobrosielski, i dodaje: „Obecna sytuacja pokazała nam jak istotne jest by ludzie, nie tylko młodzi, wiedzieli skąd biorą się pieniądze i jak to wpływa na kryzys gospodarczy. Obecne czasy są odpowiednim momentem na zintensyfikowanie działań na rzecz edukacji.”

Podczas finału konkursu uczestnicy wzięli udział także w prelekcjach edukacyjnych wzbogacających ich wiedzę. Prelekcje zostały przeprowadzone przez:

Panią Annę Brzyską - przedstawiciela Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego,

Panią Alinę Bączar-Bednorz Wiceprezes Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych,

Pana Sławomira Fala i Pana Jacka Barwickiego przedstawicieli Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Swoimi wystąpieniami prelegenci w ciekawy i interesujący sposób przybliżyli uczestnikom tematykę konkursu.

Choć sytuacja epidemiczna nie sprawia nikomu komfortu to jedno jest pewne - SKEF nie ustanie w działaniach na rzecz edukowania młodzieży!

