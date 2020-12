Lekarz musi mieć różne predyspozycje – prof. Henryk Skarżyński dla Akademii Zarządzania i Rozwoju

Jeżeli zajmujemy się np. medycyną interwencyjną, niezbędne są nam pewne umiejętności manualne – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Zwraca uwagę, że każdy lekarz w ramach jednej specjalności może zajmować się różnymi aspektami procesu leczenia.

Dziś trzeba mieć różne predyspozycje nawet w ramach jednej specjalności, nie mówiąc już o różnych specjalnościach – mówi prof. Skarżyński w wypowiedzi dla platformy edukacyjnej Akademia Zarządzania i Rozwoju (azir.edu.pl). Jak tłumaczy, otolaryngolog może być np. chirurgiem operującym uszy lub nos, lekarzem zajmującym się zachowawczym leczeniem zapalenia gardła lub alergologiem leczącym uczulenia.

Według prof. Skarżyńskiego, w dzisiejszej medycynie szczególnie liczy się także umiejętność wykorzystywania możliwości, jakie otwierają przed nauką współczesny rozwój i nowe technologie. – Takim przykładem jest telemedycyna. Dziś można badać pacjenta samemu, na odległość – podkreśla. Jak wyjaśnia, telemedycyna nie ma jednak nic wspólnego z teleporadami, które pacjentom kojarzą się przede wszystkim z niezbyt pomocną rozmową telefoniczną. – Są urządzenia, które pozwalają zajrzeć do ucha, do krtani, do nosa i obejrzeć je w dużym powiększeniu – znacznie lepiej, niż gdybyśmy mieli pacjenta przed sobą, a nie mieli tych urządzeń – tłumaczy. – Kiedyś, żeby zdiagnozować chorobę, musieliśmy np. wysłuchać jakieś szmery w płucach. Dzisiaj mamy nowoczesne tomografie komputerowe, rezonans magnetyczny. Dzięki temu dostajemy gotowy wynik, prawie na dłoni – mówi Skarżyński.

Jakie możliwości oferuje współczesna medycyna? Więcej w wypowiedzi prof. Henryka Skarżyńskiego dla Akademii Zarządzania i Rozwoju:

