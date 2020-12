XVIII edycja konkurs im. Grabskiego - znamy laureatów

W tym nadzwyczajnym czasie możemy dostrzec i docenić rolę mediów. 2020 rok jest rokiem gospodarczych wyzwań dla wszystkich: instytucji państwa, przedsiębiorców, pracowników i wszystkich obywateli - mówił podczas gali XVIII edycji Konkursu im. Władysława Grabskiego, prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński. Wśród nagrodzonych w tym roku jest zastępca redaktora naczelnego „Gazety Bankowej”, red. Stanisław Koczot

Prof. Glapiński wskazał, ważne jest dla społeczeństwa jest klarowne mówienie o ekonomii i powołał się na wyniki najnowszego badania.

Badania świadomości i wiedzy ekonomicznej pokazały, że jest potrzebna w codziennym życiu przez 70 proc. badanych. Ale 53 proc. uważa, że jest mało interesująca i trudna do zrozumienia. 82 proc. Polaków jest zdania, że edukowanie w zakresie finansowania jest ważne. To Państwa wyjątkowa i ważna rola - przekazał prezes NBP w przemówieniu do dziennikarzy.