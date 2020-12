Przyjęcie rosyjskiej szczepionki wymaga... przerwy od alkoholu

Osoby przyjmujące rosyjską szczepionkę na koronawirusa covid-19 powinny zachować abstynencję od alkoholu przez prawie 42 dni - czytamy na portalu kresy24.pl

Są to zalecenia rosyjskiego ministerstwa zdrowia i służby sanitarnej. W ciągu wspomnianych 42 dni ma tworzyć się odporność na wirusa. Zatem jeżeli pacjent chce być zdrowy immunologicznie, to musi odstawić alkohol. To samo dotyczy papierosów, które wpływają negatywnie na płuca.

Ale, co ciekawe - Aleksander Gintsburg, szef państwowego Instytutu Gamaleja, gdzie wynaleziono “Sputnika-V” sprecyzował, że “szklanka szampana” nie powinna nikomu zaszkodzić.

Czytaj też: Atak na Pfizer: Szczepionka… zhakowana!

themoscowtimes.com, oprac. kresy24/KG