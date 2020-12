Jak miękko „wylądować” z biznesem w Polsce?

W grudniu ruszył nowy program „softlandingowy” w Cambridge Innovation Center Warsaw, organizowany wspólnie z Venture Café Warsaw. To inicjatywa skierowana do zagranicznych przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć działalność w Polsce i mają ambicje rozwijania jej także na pozostałych rynkach unijnych

Dzięki udziałowi w programie przedstawiciele zagranicznego biznesu uzyskują pomoc merytoryczną i praktyczną przy zakładaniu filii swojej działalności biznesowej w Polsce oraz otrzymują dostęp do najnowocześniejszych narzędzi i bogatego zaplecza globalnego ekosystemu CIC.

Choć sytuacja gospodarcza w ostatnich miesiącach nie jest łatwa, CIC Warsaw i Venture Café Warsaw Foundation wprowadzają kolejne rozwiązania, które pomagają stymulować środowisko biznesowe i mimo trudnych warunków wspierać przedsiębiorców. Uruchomiony właśnie nowy program softlandingowy ma na celu ułatwić zagranicznym podmiotom zaistnienie na biznesowej mapie Polski i Europy. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie i wyzwania, przed którymi stają obcokrajowcy planujący osiedlenie w Polsce i rozpoczęcie tutaj działalności. W pierwszym okresie, przygotowana została specjalna oferta dla przedsiębiorców z Białorusi. Partnerami strategicznymi inicjatywy są Polska Agencja Inwestycji i Handlu i Startup Hub Poland, a founding partnerem EY Polska.

Sieć korzyści

Udział w programie softlandingowym zapewnia uczestnikom nie tylko wiedzę i wskazówki jak przygotować się do założenia i prowadzenia podmiotu gospodarczego w Polsce, ale daje też dodatkową wartość. Jak mówi Aureliusz Górski, współzałożyciel CIC Poland oraz Founding Executive Director w fundacji Venture Café Warsaw, jednostka wspiera swoich partnerów na bardzo wielu poziomach.

Jako globalna organizacja mamy wszelkie narzędzia, by pomagać firmom w rozwoju. Uczestnicy programu otrzymują dostęp do naszego zaplecza biurowego czy sal konferencyjnych, ale przede wszystkim mogą brać udział w organizowanych przez nas wydarzeniach, mają dostęp do wybitnych ekspertów i osób, których prawdopodobnie nie mieliby okazji poznać w innym miejscu. Warto wspomnieć, że jesteśmy częścią jednej z największych organizacji biznesowych na świecie. Dlatego w Polsce chętnie dzielimy się tym, co zostało przez lata wypracowane w CIC, a co tak bardzo przydaje się biznesie. To narzędzia, know-how i kontakty – podkreśla.

Dodaje, że program został zaprojektowany tak, aby obcokrajowcy byli maksymalnie dobrze przygotowani do wejścia na rynek i mogli szybko usamodzielnić biznes. Część merytoryczna powstała we współpracy z firmą konsultingową EY Polska.

Nowy biznes w czterech krokach

Program softlandingowy składa się z czterech etapów. Pierwszym (Prelanding package) jest przygotowanie do rozpoczęcia działalności i zapoznanie z kompleksową wiedzą z zakresu funkcjonowania spółek w Polsce. Druga opcjonalna faza programu (New Entity) została przygotowana przez specjalistów EY Polska dla tych, którzy są zainteresowani przekazaniem profesjonalistom całego procesu rejestracji spółki.

Kolejny etap programu (First 30 days) to wsparcie w początkowym okresie funkcjonowania, który często decyduje o sukcesie lub porażce. Przedsiębiorcy mogą korzystać z usług dostępnych w CIC Warsaw i w ten sposób rozwijać swoją działalność. W ramach ostatniej części programu (Scaling up), w zależności od indywidualnych potrzeb, startupy mogą ubiegać się o dostęp do finansowania, wsparcia dalszego rozwoju biznesu, outsourcingu procesów biznesowych czy np. zarządzania ryzykiem.

Specjalna oferta dla Białorusinów

Program adresowany jest do wszystkich obcokrajowców zainteresowanych rozwojem biznesu w Polsce, ale ze względu na wyjątkowo trudną sytuację polityczno-gospodarczą na Białorusi, dla obywateli tego kraju przygotowano specjalną ofertę. To forma wyrazu solidarności i wsparcia dla tych, którzy u siebie mają ograniczone możliwości działania.

CIC Warsaw i Venture Café Warsaw organizują konkurs, w którym zwycięzca otrzyma darmowy udział w części programu. Głównym kryterium wyboru będzie tzw. social impact, czyli oddziaływanie społeczne firmy, rozumiane jako jej pozytywny wpływ na społeczność, środowisko czy np. promowanie zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo 5 wybranych w konkursie firm będzie mogło odbyć indywidualne sesje z ekspertami oraz otrzyma darmowy dostęp do przestrzeni coworkingowej w Varso Place w centrum Warszawy.

Uczestnicy programu otrzymają również wsparcie w uzyskaniu polskiej wizy, która umożliwi im przyjazd do Polski i założenie podmiotu gospodarczego.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie www.softlanding.pl.

Mat.Pras./KG