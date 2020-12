Zdany egzamin

Pandemia, zwłaszcza jej pierwsze tygodnie, to trudny czas dla wszystkich, także dla Telewizji Polskiej. W marcu 2020 r. stanęliśmy przed zupełnie nowym wyzwaniem, wobec którego nikt nie miał wypracowanych skutecznych metod postępowania. Podjęliśmy to wyzwanie i z perspektywy czasu mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że ten egzamin zdaliśmy – pisze Jacek Kurski, prezes zarządu TVP SA na łamch rocznika „Polski Kompas 2020”

Aby zrozumieć skalę wyzwań, a także związanych z tym niebezpieczeństw, potrzebne jest wyjaśnienie trudności, przed którymi stanęliśmy i które musieliśmy pokonać. Całe dotychczasowe doświadczenie TVP, jej kierownictwa i pracowników, nie dawało jasnych odpowiedzi odnośnie do dróg postępowania, ale chciałbym tu podkreślić wielki profesjonalizm, doświadczenie i zaangażowanie ludzi pracujących w Telewizji Polskiej. Wiedzieliśmy, że ciąży na nas ogromna odpowiedzialność wobec Polaków i że zwykłe, rutynowe postępowanie z pewnością nie wystarczy, aby wypełnić powierzone nam zadanie.

Zaczął się dla nas wtedy czas wytężonej pracy koncepcyjnej, organizacyjnej, szukania nowych pomysłów, wiedzy na temat pandemii, którą zaskoczony był przecież cały świat. Telewizja Polska ma wielomilionową lojalną widownię, ale też widownię, która jest wobec nas wymagająca, która za swą lojalność oczekuje od nas rzetelności. Rzec można, że „w boju” kształtowaliśmy naszą ofertę programową dostosowaną do zupełnie nowych potrzeb widzów. Czy były błędy? Tak, błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi. Stąd – pozwolę sobie na dygresję – ktoś może powiedzieć, że telewizje komercyjne nie popełniły błędów. Ale to dlatego, że nic nie robiły. A z szerszej perspektywy prawidłowa odpowiedź jest taka, że nie popełniły tych drobnych błędów, które nam się zdarzyły, ale popełniły gigantyczny błąd zaniechania. Opuściły swoich widzów w tym trudnym czasie.

Widzowie zaś „głosują” pilotem. I to jest dla nas najrzetelniejsza miara zdanego egzaminu. W trakcie najbardziej nerwowego etapu początku pandemii, tzw. lockdownu, ludzie potrzebowali informacji i wiedzy. Komu w tej sprawie zaufali? TVP Info! W połowie marca 2020 r. nasz kanał informacyjny zdecydowanie wyprzedził konkurencję.

Hałaśliwi, ale w istocie nieliczni, malkontenci drwili z projektu „Szkoła z TVP”. To była nasza błyskawiczna odpowiedź na fakt pozostania milionów polskich dzieci oraz młodzieży bez kontaktu ze szkołą. Projekt powstał we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, sponsorowany przez Fundację PGNiG. Gigantyczne wyzwanie, początkowo też nerwy, zwłaszcza debiutujących na antenie pedagogów. Potem pozytywny odzew ze strony widzów – uczniów, rodziców i nauczycieli, czego dowodem była wielomilionowa widownia, która każdego dnia oglądała lekcje na jednej z czterech naszych anten: TVP3, TVP Historia, TVP Rozrywka i TVP Sport. „Szkołę z TVP” realizowano w jedenastu oddziałach terenowych Telewizji Polskiej, a zajęcia poprowadziło 191 nauczycieli. Wyemitowanych zostało aż 1600 lekcji premierowych, a czas antenowy oddany uczniom to 1440 godzin.

Oprócz „Szkoły z TVP” zrealizowaliśmy cykle „Repetytorium maturzysty”, „Wesoła nauka” oraz „Wielkie dzieła małych rąk” (ich odcinki są dostępne na TVP VOD). Udostępniliśmy także dla celów edukacyjnych nasze kanały on-line. We współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i MEN uruchomiliśmy pierwszy wirtualny kanał edukacyjny. Każdego dnia na stronie vod.tvp.pl w sekcji „eSzkoła” uczniowie i nauczyciele mogli znaleźć wartościowe materiały dotyczące wybranego zagadnienia. Na stronie vod.tvp.pl były udostępniane materiały uzupełniające edukację programową w nowych, wymagających warunkach. Przedszkolaki mogły „pójść” do wirtualnego przedszkola. W ramach pasma edukacyjnego „Domowe przedszkole” emitowanego na stronie vod.tvp.pl najmłodsi widzowie mogli oglądać programy edukacyjne z ulubionymi bohaterami. Programy dla młodych widzów na antenach TVP ABC, TVP Kultura i w serwisach internetowych nie były przerywane reklamami.

Z ogromnym zainteresowaniem widzów spotkał się program „Koronawirus. Poradnik” emitowany na antenie TVP Info, w którym najwybitniejsi polscy wirusolodzy, lekarze i specjaliści tłumaczyli naturę koronawirusa i radzili, jak z nim walczyć. Sukces programu wynika również z jego interaktywności. Widzowie mogli zadawać nurtujące ich pytania za pomocą poczty elektronicznej i telefonu.

Konieczne też było szersze, nie tylko medyczne, spojrzenie na globalny problem pandemii. Temu służą programy publicystyczne, m.in. „Rozmowy w czasach zarazy” i „Co dalej”, emitowane w TVP1, TVP Historia, TVP Polonia i TVP Kultura. Ideą tych tytułów jest uzyskanie racjonalnego spojrzenia na zjawisko, które niepokoi nas w sposób oczywisty, ale budzi również irracjonalne lęki oraz bywa źródłem dezinformacji. Wychodzimy z założenia, że rzetelna informacja i uczciwa debata z udziałem najbardziej cenionych autorytetów z różnych dziedzin są najlepszym antidotum na ignorancję, kłamstwo i manipulację.

Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że naszą wielką zasługą jest wprowadzenie na stałe dwóch transmisji o charakterze religijnym. Początkowo transmisje mszy świętych miały związek z utrudnionym dostępem do kościołów. Wraz z upływem czasu okazało się, że widzowie chcą, aby pozostały na stałe – o czym świadczy utrzymująca się wysoka oglądalność. I tak teraz TVP1 codziennie rano transmituje mszę świętą. W TVP3 od maja każdego dnia nadawana jest „Koronka do Miłosierdzia Bożego”. Otrzymujemy od widzów wiele sygnałów, że od nadawcy publicznego tego oczekiwali od dawna.

Telewizja to także film. W tym przypadku dokumentalny, choć widać już, że pandemia staje się tematem również dla twórców filmów fabularnych. Pokazujemy realizowane na całym świecie filmy dokumentalne poświęcone epidemii COVID-19. To najświeższe produkcje mające walor bieżącej informacji i spojrzenia na problem z perspektywy różnych krajów. Produkujemy własne dokumenty na ten temat, jak np. realizowany przez TVP Kultura cykl dokumentalny „2020. Czas nieznany”.

Temat izolacji epidemicznej i związanych z tym wszystkich sytuacji – i tych dramatycznych, i tych czasem zabawnych – stał się kanwą nowatorskiego serialu „Będzie dobrze, kochanie”. To pierwszy serial poświęcony pandemii, realizowany bez klasycznych planów zdjęciowych. I oczywiście – ponieważ jesteśmy telewizją publiczną – nie chodzi w nim tylko o rozrywkę, lecz o coś więcej. Chcemy przez cały czas bawiąc, uczyć, a ucząc bawić. I to akurat dobrze nam wychodzi. Okazało się bowiem, że koronawirus nie był silniejszy niż nasze profesjonalizm, doświadczenie i zaangażowanie.

Nie zapominamy również o bezpieczeństwie pracowników, współpracowników i gości, którzy wchodzą na teren TVP. Telewizja Polska od początku pandemii podejmuje liczne działania mające na celu minimalizację ryzyka zakażenia wirusem. Restrykcyjnie przestrzegane są zalecenia GIS-u. Wszystkie osoby są poddawane obowiązkowym badaniom temperatury ciała, a także zostały wyposażone w niezbędne środki higieny (rękawiczki, maseczki, żele antybakteryjne), i je stosują. Przestrzenie, w których odbywa się praca, są regularnie dezynfekowane i ozonowane. Tam, gdzie to możliwe, wdrażamy pracę zdalną. Tak naprawdę wytworzyła się kultura pracy zdalnej: sam zauważyłem, że niepotrzebnie wyrywam się do biura, by stać w korkach. O wiele wydajniej jest przepracować kilka godzin zdalnie w godzinach porannych, za pośrednictwem wideokonferencji czy przez telefon. Da się w ten sposób skutecznie zarządzać telewizją, ale dobrze jest też pojawić się w budynku spółki, aby osobiście dopilnować najważniejszych spraw. To samo dotyczy dziennikarzy: tam, gdzie to możliwe i gdzie ich praca jest wydajna zdalnie, tam jest stosowane to rozwiązanie.

