WEEKEND HANDLOWY. Pamiętaj! Zakupy muszą być bezpieczne

Przygotowanie listy zakupów, wybór takiego dnia i godziny na wizytę w galerii, kiedy jest najmniej osób, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu, zakrywanie nosa i ust - Polska Rada Centrów Handlowych namawia do odpowiedzialnych zakupów w czasie przedświątecznym.

Przed nami kolejna niedziela handlowa przypadająca w gorącym okresie przedświątecznym. Zarówno 13 grudnia, jak i tydzień później 21 grudnia będziemy mogli skorzystać z oferty centrów handlowych także w niedzielę. Dzięki temu ruch na terenie obiektów rozłoży się na dodatkowe dwa dni i pozwoli klientom na komfortowe i bezpieczne zakupy - informuje Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH).

Trzeba zrezygnować z zakupów, jeśli ktoś czuje się przeziębiony lub chory. Wówczas lepiej poprosić o zrobienie ich przez rodzinę lub znajomych.

PRCH przypomina konsumentom o zasadach bezpiecznych zakupów i apeluje o odpowiedzialne zachowanie w centrach handlowych i we wszystkich innych placówkach, miejscach handlu, usług, czy gastronomii. Rada uczula także kupujących, by stosowali się do zasad zawartych w poradniku „Jak zaplanować bezpieczne zakupy świąteczne”, a przede wszystkim, aby pamiętali o DDM – Dystansie, Dezynfekcji, Maseczkach.

Przed wizytą w galerii handlowej warto zrobić listę zakupów – w notesie, aplikacji, na kartce. Zanim wyruszymy na zakupy zastanówmy się, jakie sklepy chcemy odwiedzić. Myśląc o innych kupujących, planujmy efektywnie czas pobytu w galerii. Przygotujmy wcześniej listę prezentów i rzeczy, które potrzebujemy kupić oraz zerknijmy na plan centrum handlowego zamieszczony np. na stronie internetowej, aby zaplanować wizytę. Dzięki temu prostemu rozwiązaniu szybko zrealizujemy zakupy i udostępnimy przestrzeń innym.

Warto wybrać dzień i godziny, w których jest najmniej osób. Liczba kupujących zwiększa się późnym popołudniem, dlatego lepiej wybrać się na zakupy w godzinach między 12 a 15, od poniedziałku do czwartku. Niedziele handlowe umożliwiają zrobienie zakupów osobom, które nie są w stanie ich zrealizować w pozostałe dni tygodnia.

Przed rozpoczęciem zakupów należy zdezynfekować ręce. Zapobiegnie to przeniesieniu drobnoustrojów na powierzchnie często dotykane przez innych. Centra udostępniają dyspensery z płynem dezynfekcyjnym także w pasażach i przy wejściach do sklepów. Należy również pilnować zachowania minimum 1,5 metra dystansu od innych klientów obecnych na terenie obiektu. O zachowaniu odległości od innych kupujących informują i przypominają plakaty, naklejki i piktogramy rozmieszczone w widocznych miejscach oraz odpowiednio przeszkolony personel i komunikaty głosowe.

Każdy, kto zapomniał zabrać maseczkę może ją kupić w punkcie na terenie centrum handlowego.

Róbmy zakupy w pojedynkę, ponieważ w sklepach obowiązuje ograniczenie liczby klientów, nie więcej niż 1 osoba na 15 mkw. Dotykajmy tylko tych produktów, którymi jesteśmy zainteresowani. Płaćmy bezdotykowo. Z karty lub z telefonu umożliwiającego płatność bezgotówkową korzysta zazwyczaj tylko jedna osoba, więc nie przekazuje się ich z rąk do rąk, jak ma to miejsce w przypadku gotówki. Płatności bezgotówkowe są też bezpieczniejsze od tych dokonywanych przy użyciu banknotów i monet, ponieważ transakcja trwa krócej niż w przypadku płacenia gotówką.

