Niemcy: wezwanie do natychmiastowego lockdownu

-Jedyną szansą na odzyskanie kontroli nad sytuacją jest lockdown, który musi nastąpić natychmiast - powiedział w piątek tygodnikowi „Spiegel” minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer komentując wzrost zakażeń koronawirusem.

Szef MSW ostrzegł przed czekaniem do świąt Bożego Narodzenia z wprowadzeniem całkowitego lockdownu w walce z Covid-19.

Jeśli poczekamy do Bożego Narodzenia, będziemy musieli walczyć z wysokimi liczbami przez miesiące - powiedział Horst Seehofer.

Seehofer podkreślił, że jest niezadowolony z obecnej sytuacji. Uważa, że wcześniejsze osiągnięcia w walce z pandemią zostały zmarnowane. Minister wyjaśnił, że nie jest to spowodowane brakiem dyscypliny ze strony obywateli, „ale przede wszystkim nieodpowiednimi środkami”.

W czwartek do całkowitego lockdownu Niemiec wprowadzonego po Świętach i trwającego do 10 stycznia wzywał premier Bawarii Markus Soeder. Władze Berlina planują znaczne ograniczenia w handlu detalicznym i w szkołach, aby powstrzymać pandemię koronawirusa. Burmistrz Michael Mueller ogłosił to w czwartek.

