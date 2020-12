Które miasta rozbłysną najpiękniej w tym roku? Rusza „Świeć się z Energą”

Startuje 12. edycja „Świeć się z Energą”, ogólnopolskiego plebiscytu, w którym wybierane są najpiękniejsze iluminacje rozświetlające polskie miasta. Akcja co roku rozpala lokalny patriotyzm oraz pozwala nieść charytatywne wsparcie w najdalsze zakątki kraju. Dla potrzebujących z 16 zwycięskich miast z całej Polski, Energa z Grupy ORLEN przekazuje bowiem nowoczesny sprzęt AGD o wartości 200 tys. złotych

Miasta walczyć będą najpierw regionalnie. W każdym województwie zostanie wybrany 1 zwycięzca plebiscytu. Następnie reprezentanci 16 regionów powalczą w ogólnopolskim finale. Ocena kandydatów odbywać będzie się na podstawie zdjęć rozświetlonych świątecznie miast opublikowanych na SwiecSie.pl. Zwycięzca zdobędzie tytułu „Świetlnej Stolicy Polski” oraz przeznaczone dla osób potrzebujących nagrody o łącznej wartości 50 tys. zł. Do każdego z pozostałych finalistów trafia pomoc o wartości 10 tys. zł. „Świeć się z Energą” od lat cieszy się dużym zainteresowaniem miast i zaangażowaniem lokalnych społeczności. W ostatniej edycji udział wzięło aż 175 miejscowości, a zwyciężyło Bielsko-Biała, na które zagłosowano 142 tys. razy. W latach ubiegłych tryumfowały również m.in. Rzeszów, Szczecin, Zamość oraz niewielki Sędziszów Małopolski.

GDZIE TRAFIA POMOC OD ENERGI?

Od początku akcji charytatywne wsparcie trafiło do podopiecznych z ponad 200 placówek w całej Polsce. Co roku lodówki, pralki oraz mniejsze sprzęty AGD ułatwiają osobom potrzebującym codzienne życie, pozwalają ograniczyć zużycie energii elektrycznej i wody, przyczyniając się jednocześnie do większej troski o środowisko naturalne. O popularności akcji Energi świadczy fakt, że w głosowaniu biorą często udział całe rodziny, kluby, stowarzyszenia i inne lokalne inicjatywy społeczne, które w mediach społecznościowych dopingują się do działania w rywalizacji.

Stawiamy przede wszystkim na korzyści, jakie mogą osiągnąć lokalne społeczności. Zwycięzcy zdobywają bowiem sprzęt, poprawiający warunki bytowe wielu osobom w potrzebie. Wartość dobroczynnej pomocy przekazanej dzięki akcji to już ponad 1 mln zł – mówi Justyna Kruszewska, dyrektor Departamentu Marketingu Energi SA. – W promocję akcji włączają się aktywnie samorządy i media lokalne, motywowane możliwością zaistnienia w plebiscycie nawet najmniejszych miejscowości – dodaje.

JAK POMÓC SWEMU MIASTU?

To proste! Wystarczy zgłosić miasto do konkursu. Mogą to zrobić urzędy miast, ale mogą też sami mieszkańcy – wystarczy zrobić świąteczne zdjęcie swojego miasta, wejść na stronę SwiecSie.pl, i –wybierając kategorię „Moje Miasto”, udostępnić zdjęcie, a tym samym zgłosić kandydaturę swojej miejscowości. Później warto odwiedzać stronę Swiecsie.pl i głosować wspierając w ten sposób swojego faworyta, w walce o prymat w regionie, a następnie o tytuł „Świetlnej Stolicy Polski”.

Szanse na zwycięstwo zwiększa zaangażowanie bliskich i znajomych np. poprzez udostępnianie strony do głosowania w mediach społecznościowych. Im więcej osób włączy się do promocji swojej miejscowości i będzie codziennie oddawać głos, tym lepiej dla jej kandydatury.

HARMONOGRAM PLEBISCYTU

Miasta można zgłaszać od 4 grudnia. Głosowanie w pierwszym etapie rozpocznie się 14 grudnia i potrwa do 7 stycznia 2021. Finał zabawy rozpocznie się 7 stycznia i potrwa do 25 stycznia. Aktualne informacje o plebiscycie i towarzyszących mu konkursach w ramach „Świeć się z Energą” śledzić można na stronie SwiecSie.pl oraz w mediach społecznościowych z #SwiecSie.

FOTOGRAFUJESZ? ZDOBĄDŹ NAGRODY ZA ŚWIĄTECZNE ZDJĘCIA

Przepięknie rozświetlona okolica to także wyjątkowy bożonarodzeniowy prezent dla każdego Polaka. Dzięki nim mieszkańcy mogą lepiej poczuć świąteczny klimat oraz na nowo odkryć dobrze znane im zakątki. Wielu z nas uwiecznia takie szczególne momenty na pięknych fotografiach, które wywołują uśmiech i zapadają głęboko w pamięć. Jak co roku plebiscytowi miast towarzyszyć będzie konkurs fotograficzny. Amatorzy fotografii będą mogli rywalizować w kilku kategoriach: Moje Miasto, Mój Dom, Moi Bliscy, Moja Iluminacja i Moja Szopka. W konkursie ocenianym przez jury nagrody zostaną przyznane w 5 kategoriach i będą bardzo wartościowe: 3 tys. zł dla zdobywcy Grand Prix, 1 tys. dla 5 zwycięzców w poszczególnych kategoriach oraz 25 wyróżnień o wartości 500 zł. Dodatkowo w każdym województwie nagrodzonych będzie po 3 autorów prac, które zdobędą najwięcej punktów w głosowaniu internautów. Konkurs fotograficzny potrwa do 25 stycznia 2021.

ENERGA EKSPERTEM OD PROFESJONALNYCH ILUMINACJI

Branża dekoracji świetlnych rozwija się bardzo dynamicznie. Wciąż powstają nowe technologie, dzięki którym miasta i gminy mogą zaskoczyć i zachwycać pięknymi i energooszczędnymi dekoracjami. Opracowanie projektów i dobór odpowiednich rozwiązań oświetleniowych wymaga czasu i wsparcia ekspertów, dlatego o świątecznych instalacjach trzeba pomyśleć wiele miesięcy wcześniej.

Energa Oświetlenia od wielu już lat kreuje atmosferę świąt w ramach usługi montażu dekoracji świetlnych w dziesiątkach miejscowości, głównie w północnej i centralnej Polsce – mówi Marcin Filipkowski, dyrektor departamentu sprzedaży Energi Oświetlenia. Tylko w sezonie świątecznym 2019 zrealizowaliśmy ponad 100 projektów dekoracji. Warto wyróżnić spośród nich iluminacje Parku Oliwskiego, największy w dotychczasowej historii Sopotu kompleks dekoracji złożony z ponad 273 tys. punktów świetlnych czy Płockie Ogrody Światła wykonane na wyłączne zamówienie PKN ORLEN. Ponadto robimy wszystko by z naszą ofertą dotrzeć do kolejnych klientów i zaskoczyć czymś nowym. Co roku akcja „Świeć się z Energą” jest dla nas inspiracją w pomaganiu naszym partnerom w innowacyjnym i kreatywnym dekorowaniu miast w okresie bożonarodzeniowym – dodaje.

Inicjatorem i sponsorem głównym akcji jest Energa SA, za realizację 12. edycji „Świeć się z Energą” odpowiada jej organizator i ogólnopolski partner medialny – Grupa ZPR MEDIA, wydawca m.in. Super Expressu, SE.pl i radia Eska.