Porozumienie o współpracy EXIM i BGK

Szefowe BGK i amerykańskiego Export-Import Bank (EXIM) - Beata Daszyńska-Muzyczka i Kimberly Reed podpisały porozumienie o współpracy banków.

Będziemy wymieniać się doświadczeniami i wiedzą. Współpraca zwiększy możliwości wsparcia polskich i amerykańskich eksporterów - poinformował w piątek BGK.

EXIM (Export-Import Bank of the United States) to amerykańska agencja kredytów eksportowych, która ma za zadanie wspieranie eksportu amerykańskich towarów i usług.

W czasie wizyty w Warszawie Kimberly Reed przeprowadziła szereg rozmów na inne tematy. Jak informował EXIM, chodziło o wzmacnianie polsko-amerykańskich stosunków i współpracy w takich obszarach jak Trójmorze czy bezpieczeństwo energetyczne, w tym energetyka jądrowa.

Kimberly Reed spotkała się m. in. z pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrem Naimskim i z członkiem zarządu NBP Martą Gajęcką.

