KGHM inwestuje w ekologiczne rozwiązania

Cztery nowoczesne stacje ładowania samochodów elektrycznych działają już w Zagłębiu Miedziowym – KGHM Polska Miedź S.A. zwiększa liczbę ultra – szybkich punktów ładowania. Dodatkowo oddział firmy, Huta Miedzi Cedynia powiększyła swoją flotę o dwa elektryczne wózki widłowe. To kolejne elementy realizacji strategii spółki, w której ekologia i elektromobilność zajmują kluczowe miejsca

Do stacji ładowania przy siedzibie KGHM w Lubinie dołączyły trzy kolejne: przy Hucie Miedzi Głogów, Hucie Miedzi Legnica i przy Zakładach Górniczych Lubin. Punkty są ogólnodostępne i oznakowane miejscami postojowymi wyłącznie dla samochodów elektrycznych. Podobnie jak przy uruchomieniu stacji w Lubinie, KGHM współpracował z Grupą TAURON, co zaowocowało kolejnymi wspólnymi inwestycjami.

Budowa stacji ładowania to kolejny krok w realizacji strategii KGHM. Firma inwestuje w rozwiązania ekologiczne, z myślą o czystym środowisku w Zagłębiu Miedziowym. Miedź jest powszechnie używana w pojazdach elektrycznych.

Ekologicznie i ekonomicznie

Kolejnym „zielonym” elementem działalności w GK KGHM są elektryczne wózki widłowe przeznaczone do obsługi ciągu technologicznego w Hucie Miedzi Cedynia. Dwa pojazdy będą wykorzystane przy linii ciągłego topnienia, odlewania i walcowania miedzi. To oznacza, że proces produkcji w hucie polegający na załadunku pieca katodami będzie realizowany w 100 proc. wózkami z napędem elektrycznym. Wstępnie wyliczono, że oszczędność wynikająca z pracy takiego pojazdu w porównaniu do spalinowego wynosi ok. 40 tys. zł rocznie.

KGHM na zielono

KGHM systematycznie wprowadza program poprawy efektywności energetycznej i wdrażania innowacyjnych rozwiązań służących zmniejszaniu zużycia energii. Miedziowa spółka daje przykład innym dużym polskim firmom i prowadzi m.in. projekt testowania samochodów elektrycznych. Pracownicy Spółki przejechali służbowymi samochodami elektrycznymi kilkanaście tysięcy kilometrów, nie emitując przy tym do atmosfery dwutlenku węgla czy azotu.

Drugim elementem realizacji strategii KGHM jest również elektromobilność dołowa. Firma prowadzi testy z samochodem elektrycznym Sokół 4x4 a KGHM ZANAM wyprodukował nowy typ wozu transportowego z napędem elektrycznym ZANPER.

Fotowoltaika w rozpędzie

Dodatkowo, KGHM, jako jeden z dwóch największych odbiorców energii elektrycznej w Polsce inwestuje w Odnawialne Źródła Energii, w tym projekty fotowoltaiczne. Inwestycje będą realizowane w kilku miejscach. W okolicach Huty Miedzi Legnica KGHM ZANAM zakończył budowę nowoczesnej elektrowni fotowoltaicznej w technologii 4.0. Firma prowadzi też dwa inne projekty fotowoltaiczne – Elektrownia fotowoltaiczna (EPV) Piaskownia Obora oraz Zespół EPV HMG I-III. Zgodnie ze strategią Polskiej Miedzi, do 2030 roku, aż połowę zapotrzebowania na energię KGHM chce pokryć z własnych źródeł, w tym z OZE.

KGHM/KG