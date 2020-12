Jakie trendy świąteczne obserwujemy w tym roku?

W ostatnich 5 latach wydatki świąteczne polskich gospodarstw domowych rosły dwa razy szybciej niż ogólne wydatki. Czy ten trend się utrzyma w tym roku? Aż 30 proc. Polaków uważa, że pandemia i obecna sytuacja wpłynie na ich finanse w trakcie tegorocznych świąt. Jednocześnie znacznie częściej robimy zakupy online. Jak obecna sytuacja może zmienić nasze świąteczne zakupy?

Ze względu na pandemię, w tym roku nasze świąteczne zakupy mogą wyglądać inaczej niż w poprzednich latach. Zmieniły się zachowania konsumentów, a 2020 rok jest czasem bezprecedensowego wzrostu popytu na zakupy przez internet, co będzie miało wpływ także na wybór świątecznych prezentów. Stawia to przed handlowcami i przedsiębiorcami kolejne wyzwania, jak dostosować się do nowej normalności i wyjść naprzeciw wymaganiom klientów.

O świętach myślimy od września

Według danych z wyszukiwarki Google, zainteresowanie świętami rozpoczyna się już na początku września. W połowie listopada wzrasta wyszukiwanie wyprzedaży, ponieważ zakupy świąteczne planujemy w Black Friday. Największe zainteresowanie hasłem “prezenty”, ponad 3 razy większe niż standardowe, przypada jednak na połowę grudnia. W 2020 roku hasło “prezenty na święta 2020” wpisujemy w Google o 15825 proc. częściej.

Jakie hasła związane z prezentami wpisujemy w wyszukiwarkę najczęściej? Jak co roku, szukamy głównie inspiracji na podarunki dla najbliższych lub naszych ukochanych: hasła “ świąteczne prezenty dla dziewczyny” i “co kupić dziewczynie na święta” oraz “prezenty na święta dla dziewczyny” wpisywane były odpowiednio o 338 proc., 299 proc. i 286 proc. częściej; fraza “świąteczne prezenty dla siostry” zanotowała wzrost o 400 proc., a “świąteczne prezenty dla taty” o 228 proc. Trochę rzadziej szukamy prezentów dla dalszej rodziny lub innych osób: hasło “świąteczne prezenty dla pracowników” było wyszukiwane w ostatnim czasie częściej o 79 proc.; podobnie fraza “co kupić teściowej na święta” - wzrost o 70 proc.

Polacy wpisywali często także np. “świąteczne prezenty dla przyjaciółki” (wzrost o 108 proc.) lub “świąteczne prezenty dla psa” (wzrost o 158 proc.). Widocznym trendem są też wyszukiwania prezentów dla nastolatków (“świąteczne prezenty dla nastolatki” wzrost o 587 proc.) lub dla dzieci w konkretnym wieku, np. “prezenty na święta dla 13 latki” lub “prezenty na święta dla 10 latki”. Wśród ogólnych wyszukiwań z fraz “święta” prym wiodą “pierniki świąteczne” i “pierniczki świąteczne” (wzrost o 340 proc. i 500 proc.) oraz “ozdoby świąteczne”, w tym np. “skrzaty świąteczne”, których szukamy częściej o 230 proc.

Świąteczne finanse

Rok temu średnie wydatki świąteczne gospodarstwa domowego w Polsce wyniosły 1521 złotych. 36 proc. tej kwoty przeznaczyliśmy na prezenty, 36 proc. - na jedzenie w czasie świąt, a 21 proc. na podróże w okresie świątecznym. Wśród najpopularniejszych prezentów w 2019 roku podium zajęły kosmetyki, książki oraz słodycze. 30 proc. Polaków uważa, że pandemia wpłynie na ich finanse w czasie świąt. Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez Deloitte, w tym roku na prezenty, żywność, podróże oraz spotkania z najbliższymi zamierzamy przeznaczyć średnio 1 318 zł. Ponad połowa respondentów uważa, że negatywne czynniki będą miały wpływ na zmniejszenie bożonarodzeniowych wydatków. 62 proc. ankietowanych jako takie czynniki wskazuje ograniczenia związane z pandemią, 60 proc. - niestabilność gospodarczą, a 53 proc.- rosnące koszty życia.

W trakcie pandemii dokonujemy zakupów w nowych sklepach lub wybieramy nowe marki ze względu na dostępność produktów (35 proc.), których szukamy lub wygodę ich kupowania (20 proc.) oraz rekomendację (18 proc.). To cena pozostaje jednak najważniejszym czynnikiem (46 proc.) wpływającym na chęć wyboru nowej marki lub sklepu ponad dotychczas nam znane. Warto jednak zauważyć, iż wskaźnik ufności konsumenckiej w Polsce od kwietnia, kiedy to zanotował spadek o 32.9 pkt, wzrósł w październiku o ponad 50 punktów (wynosi 20 punktów).

Prezentów szukamy online

Zakupy świąteczne przenoszą się do internetu - w 2019 roku było to już 32 proc. wszystkich wydatków. W pierwszej połowie 2020 roku w Polsce przybyło około 3,6 mln nowych użytkowników usług online, a liczba użytkowników korzystających z internetu w przypadku handlu detalicznego wzrosła o 70 proc. To właśnie wyszukiwarka (63 proc. oraz strony sklepów (57 proc. są najczęstszymi miejscami, gdzie Polacy zazwyczaj szukają informacji o produktach.

W przypadku wyszukiwań związanych ze świętami są one skupione wyłącznie na kanałach online: 48 proc. respondentów używa wyszukiwarki, jednocześnie tyle samo porównywarek cenowych. 46 proc. szuka informacji o produktach na stronach sklepów online bez lokalizacji stacjonarnych, a 44 proc. - na stronach marki. Liczą się także sklepy online - 42 proc. i newslettery (także 42 proc.) oraz strony z kuponami i rabatami (39%). Kanały online w związku z zakupami świątecznymi wybieramy najczęściej w przypadku elektroniki lub zabawek.

Warto zaznaczyć, że chociaż częściej kupujemy online, aż 64 proc. uważa, że to ważne, aby sklep miał też punkt stacjonarny. Oba kanały ciągle się przenikają: robiąc zakupy offline, 71 proc. respondentów korzysta z internetu w celu porównania cen w trakcie zakupów.

…lub przy pomocy smartfonów

Coraz częściej też szukamy oraz kupujemy produkty przy pomocy smartfonów: w 2020 roku już w 60 proc. używaliśmy urządzeń mobilnych do wyszukiwania, przy czym wyszukiwanie na komputerach spadło do 39 proc. Pandemia zachęciła nas także do ściągnięcia aplikacji mobilnych retailerów. 76 proc. respondentów twierdzi, że ściągnęło i używało w trakcie pandemii ze względu na wygodę zakupów w aplikacji.

Polacy co roku wydają coraz więcej w święta. Do zakupów świątecznych używają także znacznie częściej kanału online, a także smartfonów, co ze względu na pandemię może w tym roku zanotować bezprecedensowy wzrost. Wyszukiwania świąteczne rozpoczynamy już we wrześniu, natomiast zakupy planujemy dokładnie w Black Friday, w związku z wyprzedażami.

Mat.Pras./KG