Dworczyk: Narodowy Program Szczepień - dobro nas wszystkich

Narodowy Program Szczepień to nasz wspólny projekt, który nie ma żadnych barw politycznych, nie ma żadnych odcieni, ani spraw, o których trzeba byłoby szczególnie dyskutować; on po prostu ukierunkowany jest na dobro wszystkich Polaków - powiedział we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk

We wtorek odbyła się konferencja prasowa z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, szefa KPRM i pełnomocnika rządu ds. programu szczepień Michała Dworczyka oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Szczepień oraz że Polska ma zakontraktowanych 60 milionów dawek szczepionki na Covid-19 od 6 dostawców.

Dworczyk - pełnomocnik rządu ds. programu szczepień - podkreślił na wtorkowej konferencji prasowej dotyczącej Narodowego Programu Szczepień, że to, czy uda nam się opanować pandemię koronawirusa w 2021 roku, zależy od każdego z nas.

Dlatego, że dopiero duże wyszczepienie populacji zapewni nam odporność, pozwoli nam na powrót do normalnego życia, pozwoli polskiej gospodarce na powrót do normalnego funkcjonowania - podkreślił Dworczyk. Dlatego dziękując za te wszystkie konsultacje chciałbym państwa prosić i jednocześnie zaprosić do wspólnego działania przy tym wielkim projekcie. To jest nasz wspólny projekt, który nie ma żadnych barw politycznych, który nie ma żadnych odcieni, ani spraw, o których trzeba byłoby szczególnie dyskutować, on po prostu jest ukierunkowany na dobro wszystkich Polaków - powiedział.

Treść Narodowego Programu Szczepień dostępna w internecie

W Narodowym Programie Szczepień przewidziano szersze zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz Fundusz Kompensacyjny dla osób, u których wystąpią niekorzystne odczyny poszczepienne - powiedział szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk.

Na konferencji prasowej Dworczyk poinformował, że treść przyjętego we wtorek przez rząd Narodowego Programu Szczepień będzie dostępna w internecie, przede wszystkim na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Podkreślił, że w programie zostały ujęte dwie ważne kwestii, które wynikały z konsultacji prowadzonych m.in. z samorządem lekarskim, pielęgniarskim, organizacjami zrzeszającymi samorządowców. Pierwsza z tych kwestii to szersze zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego.

Ten postulat przewijał się wielokrotnie w rozmowach z samorządowcami, z różnymi instytucjami - powiedział Dworczyk. Dodał, że to zaangażowanie będzie dotyczyło zarówno sfery informacyjnej, promocyjnej, ale też m.in. dowozu osób z ograniczoną mobilnością do punktów szczepień. W tych kwestiach - dodał Dworczyk - jednostki samorządu terytorialnego oraz Straż Pożarna będą odgrywały ważną rolę.

Druga sprawa, która też budziła emocje - Fundusz Kompensacyjny dla osób, u których wystąpią niekorzystne odczyny poszczepienne. Ten temat znalazł się w bardzo dużej liczbie postulatów. Czy - tak, jak to pierwotnie było zakładane, dochodzenie na drodze cywilnej od Skarbu Państwa pewnych roszczeń, czy też właśnie stworzenie mechanizmu na wzór tego rodzaju funduszy funkcjonujących w innych krajach. Przychyliliśmy się w do tych głosów umieszczając to rozwiązanie w naszej strategii - poinformował.

Dworczyk zaznaczył, że Narodowy Program Szczepień będzie to kompendium wiedzy na temat szczepionki i procesu szczepień. Zachęcał, by zapoznać się z tym materiałem, ponieważ - jak mówił - jest tam wytłumaczona droga od samego początku, gdy ktoś podejmuje decyzję, by się zaszczepić, poprzez zapisanie się na właściwy termin, potem szczepienie. W czasie, gdy pojawiają się różne niesprawdzone informacje warto czerpać wiedzę z wiarygodnych źródeł a ten dokument jest wiarygodnym źródłem - podkreślił.

Szczepienia - etap zero i etap pierwszy

W „etapie zero” szczepieni będą wszyscy pracownicy sektora ochrony zdrowia, nie tylko personel medyczny; szczepienia odbędą się w 500 szpitalach węzłowych - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. Dodał, że w „etapie pierwszym” zaszczepią się seniorzy powyżej 60. roku życia, służby mundurowe i nauczyciele.

Na pytanie o przewidziana w Programie kolejność szczepień na koronawirusa oraz kiedy planowane jest wyszczepienie takiej części społeczeństwa, by uzyskać odporność populacyjną Dworczyk odpowiedział, że etapy szczepienia na koronawirusa zostały przedstawione już wcześniej, podczas prezentacji Narodowego Programu Szczepień.

One uległy pewnej modyfikacji, został wprowadzony +etap zero+. Znaleźli się w nim wszyscy pracownicy sektora ochrony zdrowia, a więc nie tylko personel medyczny, ale również osoby pracujące w szpitalach, przychodniach, które nie są lekarzami i pielęgniarkami - powiedział minister. Wymienił w tym kontekście m.in. salowe i administrację.

Słowem - cały personel pracujący z służbie ochrony zdrowia. To jest nasza pierwsza grupa, która zostanie zaszczepiona - podkreślił Dworczyk. Dodał, że szczepienia będą odbywały się w 500 szpitalach węzłowych.

Następnie - w ramach etapu pierwszego - szczepieni będą m.in. seniorzy powyżej 60. roku życia. Etap pierwszy grupuje kilka grup osób. Są to przede wszystkim seniorzy, osoby powyżej 60. roku życia, pensjonariusze DPS-ów i Zakładów Opieki Leczniczej, od najstarszych co 5 lat. Następnie służby mundurowe. Do tej pierwszej grupy, do tego pierwszego etapu zostali dodani, w ramach konsultacji właśnie nauczyciele - poinformował szef KPRM. Dodał, że w dokumencie przyjętym przez rząd zawarto szczegółowe informacje na temat kolejnych etapów szczepień.

Odporność populacyjna

Odnosząc się do pytania o odporność populacyjną, Dworczyk powiedział, że opinie na ten temat są różne. Jak zauważył, niektórzy naukowcy mówią, że uda się ją osiągnąć przy zaszczepieniu 30 proc. społeczeństwa. W Polsce na przykład prof. Gut mówi o tym, że ta odporność populacji nastąpi wtedy, gdy wyszczepionych zostanie 50-55 proc. osób, prof. Horban w jednym z wystąpień mówił o 40 proc. - powiedział Dworczyk.

Dla nas cel jest prosty: żeby jak największą część tej populacji liczącej 31 mln osób zaszczepić. Najpierw przekazać rzetelną informację, a potem przekonać do szczepienia, to jedyna droga na pokonanie pandemii - zaznaczył szef KPRM.

Ryzyko śmierci

Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że w pierwszych grupach szczepień są osoby, których w największym stopniu dotyczy ryzyko najgorszych konsekwencji związanych z Covid-19 - ryzyko śmierci.

System został tak zaprojektowany, by te pierwsze osoby zostały właśnie zaszczepione w pierwszej kolejności, po to, że nawet jeśli będziemy mieli cały czas odnotowywaną liczbę zachorowań, która będzie powyżej tysiąca czy w okolicach tych wielkości, z którymi teraz mamy do czynienia, to na pewno dzięki takiemu modelowi uda nam się obniżyć śmiertelność tej choroby, co też będzie powodowało mniejsze zagrożenie - powiedział Niedzielski.

Narodowy Program Szczepień został zaprezentowany w ubiegłym tygodniu. Poinformowano wówczas, że zakłada on, iż w pierwszej kolejności zaszczepieni zostaną pracownicy służb medycznych, domów pomocy społecznej, sanepidów, potem m.in. mieszkańcy domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-lecznicych i seniorzy. Celem programu jest doprowadzenie w 2021 r. do odporności populacyjnej.

