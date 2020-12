Tak lekarze tej placówki myślą o ludziach? "Sztuki"?

Skandaliczny wpis szpitala o szczepionkach. Ludzie to dla nich „sztuki”?​

Zbliżamy się do możliwości szczepień przeciw Covid-19. Europejska Agencja Leków (EMA) zamierza 23 grudnia ma podjąć decyzję w sprawie dopuszczenia do obiegu szczepionki firm BioNTech i Pfizer przeciw Covid-19. Przy pozytywnej weryfikacji szczepionki mają wejść jak najszybciej do masowego użytku.

Proces jest szybki. Nic dziwnego że ludzie obawiają się efektów pośpiechu. Ale działania takie jak Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego w Pruszkowie zastanawiają…

Placówka zamieściła grafikę na Facebooku z podpisem:

- 0,6 proc. populacji prowincji Bergamo zmarło na COVID - 4 (słownie: cztery sztuki) ciężkie działania niepożądane powiązano z zaszczepieniem 22 tys. osób, w tym 8 tys. po 55 roku życia.

Rząd ogłosił w ostatnich dniach projekt Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Szczepienia mają być bezpłatne i dobrowolne. Zaszczepienie ma być potwierdzone w specjalnym systemie, a pacjent otrzyma też zaświadczenie, umożliwiające korzystanie z ułatwień.

KG