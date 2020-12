Światło może zabić koronawirusy? Spektakularne odkrycie naukowców!

Izraelscy badacze pokazali, że z pomocą niedrogich, emitujących ultrafiolet diod można zabić 99,9 proc. wirusowych cząstek. Ich zdaniem w ten sposób można będzie dezynfekować powietrze, wodę i różne powierzchnie.

Zespół z Uniwersytetu w Tel Awiwie sprawdził, jak promienie UV o różnej długości fali oddziałują na HCoV-OC43. To wirus spokrewniony z SARS-CoV2. Zdaniem naukowców, ultrafiolet będzie działał podobnie na zarazek, który wywołał epidemię.

„Cały świat szuka skutecznego sposobu niszczenia koronawirusów. Problem polega na tym, że aby zdezynfekować autobus, pociąg, sportową halę, czy samolot z pomocą środków chemicznych, potrzeba do tego ludzi i czasu, aby wirusobójczy środek mógł zadziałać” - zwraca uwagę prof. Hadas Mamane, autor pracy opublikowanej na łamach „Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology”.