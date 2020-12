Rzońca: Z budżetu UE do Polski może trafić 770 mld zł

Przyjęcie budżetu UE przez PE to ważny dzień dla Europy - mówi PAP europoseł Bogdan Rzońca (PiS). Do Polski może trafić nawet 770 mld zł środków unijnych, ale w przypadku funduszu odbudowy niezbędna będzie jeszcze jego ratyfikacja przez parlamenty narodowe - podkreśla

Popieraliśmy i popieramy pakiet budżetowy, zarówno w wymiarze wieloletnich ram finansowych, jak i planu odbudowy, które są dla Polski bardzo korzystne. Na ten budżet czeka cała UE - powiedział Rzońca. Uważamy jednocześnie, że mechanizm praworządności, który został przyjęty, psuje europejską solidarność, psuje relację między państwami. Jest niesprawiedliwy. Zobaczymy, jak będzie wykorzystywany. Okaże się, czy będzie batem przeciwko prawicowym rządom w niektórych krajach, jak w Polsce i na Węgrzech, czy będzie to rzeczywiście obiektywny mechanizm, który będzie służył pilnowaniu wydatkowania środków unijnych - wskazał.

Zdaniem Rzońcy mechanizm należy zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości UE. Wierzymy, że jeśli to nastąpi, to Trybunał rozstrzygnie, czy mechanizm warunkowości jest zasadny i czy jest zgodny z prawem - wyjaśnił. Dodał, że taka skarga w tej kwestii do TSUE na pewno wpłynie.

W opinii europosła do Polski może trafić 770 mld zł z środków unijnych z budżetu UE i funduszu odbudowy. „Oczywiście droga do uzyskania tych pieniędzy jest jeszcze dość długa, dlatego że 27 krajów (UE) musi ratyfikować plan odbudowy, czyli jak gdyby zagwarantować pożyczkę. KE zaciąga pożyczkę, a gwarantują jej spłatę kraje Unii Europejskiej. Wykorzystanie środków będzie po stronie państw” - powiedział.

Parlament Europejski zatwierdził w środę w głosowaniach liczący 1,8 bln euro pakiet unijnego budżetu na lata 2021-2027 i funduszu odbudowy. „Mamy historyczny budżet” - powiedział szef PE David Sassoli.

W ubiegłym tygodniu na szczycie UE przywódcy osiągnęli polityczny kompromis w sprawie unijnego budżetu. Zgoda PE była wymagana, aby wszedł on w życie.

PAP/mt