ZUS: Więcej firm może wnioskować o dodatkowe postojowe

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, działalność organizatorów turystyki, działalność obiektów sportowych - przedsiębiorcy z tych branż mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie postojowe. Wniosek o świadczenie należy przekazać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną przez PUE ZUS

ZUS w komunikacie przesłanym PAP przypomina, że od 16 grudnia o dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł lub 1300 zł mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą jako przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD: 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki), 93.11.Z (działalność obiektów sportowych).

Jest to rozszerzenie dotychczas obowiązującej Tarczy 5.0 (zwanej turystyczno-branżową). Kwota wypłaconego dodatkowego świadczenia postojowego w 2020 r. jest opodatkowana.

O dodatkowe postojowe mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku, prowadziły jako przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD uprawniającym do pomocy, jeśli uzyskały przychód z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Wnioskować o dodatkowe świadczenie mogą przedsiębiorcy, którzy otrzymali co najmniej raz postojowe - wyjaśnia dyrektor departamentu realizacji dochodów w Centrali ZUS Agata Wiśniewska-Półtorak.