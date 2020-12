Jest okazja, zostań dostawcą wojsk amerykańskich w Polsce!

W czwartek ministerstwo rozwoju, pracy i technologii zorganizowało konferencję z przedstawieniem kompleksowej informacji na temat tego, jak polscy przedsiębiorcy mogą rozpocząć zaopatrywanie amerykańskiej armii w produkty i usługi, potrzebne jej żołnierzom do stacjonowania w bazach w Polsce. Wojska amerykańskie mają zapotrzebowanie na najrozmaitsze produkty i usługi w takich kategoriach, jak podstawowe sprawy bytowe, kwestie związane z remontami, żywność, odzież i obuwie, potrzeby budowlane, usługi IT i inne

W konferencji udział wzięli m.in. wiceminister rozwoju, pracy i technologii profesor Robert Tomanek, a także przedstawiciele firmy PLUS Ops, uczestniczącej już w procesie dostaw dla armii amerykańskiej.

Rynek zamówień publicznych w USA ma wartość biliona dolarów, natomiast w Polsce wartość tego rynku wynosi 220 miliardów zł. To jest rynek ogromny, oczywiście nie jest w całości do skonsumowanie przez polskie firmy, jednakże fakt zaistnienia na tym rynku to ogromna nobilitacja i ogromna szansa biznesowa – powiedział minister Robert Tomanek podczas konferencji.

Możliwość współpracy gospodarczej z wojskiem amerykańskim w Polsce stwarzają dużą okazję dla polskich firm do włączenia się w łańcuchy dostaw produktów i usług dla amerykańskiej armii o charakterze stałym. Włączenie się w dostawy dla Amerykanów w Polsce potencjalnie otwiera firmom drogę do zapewniania dostaw w szerszej perspektywie.

W celu ułatwienia przedsiębiorcom zaangażowania się w zaopatrywanie armii amerykańskiej w niezbędne dla niej produkty i usługi na zlecenie ministerstwa rozwoju opracowany został przewodnik „Zostań dostawcą wosk amerykańskich w Polsce”, który w przystępny sposób opisuje sposób i kolejność wypełnienia i złożenia dokumentów w celu zarejestrowania się jako dostawca rządu USA.

Przewodnik „Zostań dostawcą wojsk amerykańskich w Polsce”

W przewodniku przedstawiono podstawy prawne i regulacje prawne zamówień publicznych w USA (między innymi 0% podatek VAT na zamówienia publiczne armii amerykańskiej). Przewodnik przedstawia również podstawowe kroki jakie należy przedsięwziąć w celu zarejestrowania się jako dostawca armii USA, informacje na temat wyszukiwania przetargów (Beta.Sam, USA Spending), informacje w jaki sposób należy złożyć ofertę w amerykańskim systemie zamówień publicznych, jakie dokumenty należy przedstawić po ewentualnej wygranej, a także opis praktycznych wskazówek dla przedsiębiorców - informuje na swojej stronie ministerstwo rozwoju,pracy i technologii.

Uczestnicy konferencji, minister Robert Tomanek jak i przedstawiciel koncernu PLUS Ops zachęcali polskich przedsiębiorców do włączenia się w proces dostaw. Dwa podstawowe kroki, aby tego dokonać, to po pierwsze zarejestrować się w systemie zamówień publicznych, oraz po drugie, złożyć ofertę.

mt