Rynek pracy odporny na drugą falę COVID-19

W listopadzie, pomimo drugiej fali zachorowań na COVID-19 i miękkiego lockdownu, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było stabilne w ujęciu miesiąc do miesiąca. Można to wiązać z przekonaniem pracodawców o tymczasowym charakterze obostrzeń - wskazuje PKO BP.

Analitycy PKO BP poinformowali, że dynamika przeciętnego wynagrodzenia przyspieszyła w październiku do 4,9 proc. rok do roku z 4,7 proc., a miesięczny wzrost płac wynika z wypłat premii, nagród i odpraw emerytalnych.

„Tempo wzrostu wynagrodzeń odbudowuje się po osiągnięciu dołka podczas pierwszej fali pandemii, jednak nadal jest o ok. 3 pp niższe niż w szczytowym momencie (luty). Fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw wzrósł w listopadzie nominalnie o 3,6 proc. rok do roku, a w ujęciu realnym o 0,6 proc. rok do roku” - napisano w opublikowanej w czwartek analizie.