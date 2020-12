URE: od nowego roku zapłacimy mniej za gaz

Prezes URE zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny, zgodnie z którą od nowego roku za gaz zapłacimy blisko 4,5 proc. mniej - poinformował w czwartek regulator. To jest trzecia obniżka cen gazu, jaką zatwierdził Urząd dla gospodarstw domowych w ciągu roku

URE wyjaśnił w komunikacie, że w nowej taryfie PGNiG OD na 2021 r. ceny gazu są niższe o 4,5 proc. Z kolei stawki i opłaty abonamentowe pozostały na niezmienionym poziomie.

Urząd podkreślił, że oznacza to spadek średnich płatności w części rachunku dotyczącej obrotu (cena za paliwo gazowe oraz opłata abonamentowa) o 4,1 proc. dla odbiorców używających zarówno gazu wysokometanowego, jak i gazów zaazotowanych Ls i Lw. Do obniżki cen przyczyniły się niskie ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energii.

Ceny gazu na rynku hurtowym są najniższe od wielu lat. Nowa taryfa dla PGNiG Obrót Detaliczny jest trzecią kolejną zatwierdzoną przez regulatora obniżką cen gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych - wskazał cytowany w komunikacie prezes URE Rafał Gawin.

Jak przypomniano, ceny gazu w zatwierdzonych przez Prezesa URE taryfach PGNiG OD uległy obniżeniu od stycznia 2020 r. o 2,9 proc., od lipca 2020 r. o 10,6 proc. a od stycznia 2021 r. - o kolejne 4,5 proc.

URE poinformowało, że odbiorcy w gospodarstwach domowych obsługiwani przez PGNiG OD, oprócz kosztów zakupu gazu, płacą również za transport błękitnego paliwa - czyli dystrybucję.

Klienci PGNiG OD najczęściej są przyłączeni do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) i to na jej rzecz w ramach tzw. umowy kompleksowej ponoszą opłaty za transport gazu (postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla PSG jest w toku). Zatem skutek wprowadzenia nowej taryfy dla rachunku płaconego od stycznia 2021 r. przez odbiorców PGNiG OD, posiadających umowy kompleksowe, będzie niższy niż wynikający z samej obniżki ceny gazu, ze względu na niezmienione stawki opłat abonamentowych oraz stawki za usługę dystrybucji paliw gazowych - wyjaśniono.

URE wytłumaczyło, że w konsekwencji zatwierdzonej taryfy, statystyczny odbiorca w grupie W-1.1 (tzw. kuchenkowicze), używający gazu do przygotowania posiłków, zapłaci o ok. 1,9 proc. mniej, co oznacza spadek jego płatności o ok. 40 groszy miesięcznie.

Dla grupy W-2.1, czyli dla osób używających gazu także do podgrzewania wody, płatność ulegnie obniżeniu o 2,7 proc. i wyniesie 2,40 zł miesięcznie.

„Spadek cen będzie najbardziej odczuwalny dla odbiorców zużywających stosunkowo duże ilości paliwa, tj. ogrzewających także mieszkania gazem. Dla tej grupy płatności spadną o 2,9 proc., tj. ok 7,4 zł miesięcznie” - podsumowano.

Nowa taryfa PGNiG OD została zatwierdzona na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Urząd przypomniał, że regulowana taryfa na sprzedaż paliw gazowych to cena maksymalna. Sprzedawcy często oferują gaz odbiorcom końcowym po cenach poniżej taryfy.

Dodano, że nowela Prawa energetycznego z listopada 2016 r. wprowadziła ustawowe uwolnienie cen gazu. Od 1 stycznia 2017 r. zwolniony z taryfowania został rynek hurtowy, a rynek detaliczny w zakresie LNG i CNG, punktu wirtualnego oraz sprzedaży w trybie przetargów. Od 1 października 2017 r. uwolniono z kolei rynek detaliczny z wyjątkiem gospodarstw domowych. Z kolei od 1 stycznia 2024 r. zwolnione z procesu taryfikacji przed Prezesem URE będą ceny dla gospodarstw domowych.

Uwolnienie cen dotyczy zarówno gazu wysokometanowego, jak i zaazotowanego.

PAP/KG