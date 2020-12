Orlen w poszukiwaniu partnerów, by spełnić warunki KE

Obserwując wcześniejsze decyzje Komisji Europejskiej, wiadomo było, że bez środków zaradczych się nie obędzie - mówił podczas debaty zorganizowanej przez Warsaw Enterprise Institute (WEI) Jacek Ciborski, ekspert Biura Inwestycji Kapitałowych PKN Orlen.

Środki zaradcze uzgodnione z Komisją Europejską przewidują m.in. sprzedaż na rzecz niezależnego podmiotu 30 proc. udziałów w rafinerii Lotosu, sprzedaż na rzecz podmiotu działającego na polskim rynku detalicznej sprzedaży paliw 80 proc. sieci stacji Lotosu - w tym 389 istniejących.

Za działaniami KE stoi przede wszystkim potrzeba zapewnienia przeciwwagi na rynku dla połączonego podmiotu. Przeciwwagi, jaką do tej pory dla Orlenu stanowiła Grupa Lotos. Z tego powodu konstrukcja warunków jest taka a nie inne. Środki zaradcze gwarantują, że wyłącznym operatorem gdańskiej rafinerii po fuzji z Lotosem pozostanie Grupa Orlen, co eliminuje potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. Jeśli chodzi o stacje paliw, Orlen jest zainteresowany wymianą na obiekty na wybranych rynkach ościennych, co będzie stanowiło uzupełnienie do posiadanej sieci, jednak koncern nie wyklucza wymiany na aktywa na innych, perspektywicznych rynkach w ramach Europy Środkowo-Wschodniej. Rozważamy możliwość wydłużenia łańcucha i pójścia w kierunku petrochemii - podkreślił Ciborski.