Co z 14 emeryturą?

Od marca 2021 r. emerytury i renty wzrosną o co najmniej 50 zł brutto. Najniższe wyniosą 1250 zł brutto – przewiduje projekt nowelizacji ustawy, który we wtorek został przyjęty przez rząd. W związku z nim do 1750 zł wzrośnie także próg dochodowy przy świadczeniu dla osób niesamodzielnych