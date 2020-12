PKN Orlen: w Trzebini będzie biorafineria

Rafineria w Trzebini jest zbyt mała żeby przetrwać w obecnej formie, będzie przekształcana w biorafinerię - oświadczył w piątek w Trzebini prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Rafineria należy do spółki Orlen Południe, części grupy kapitałowej Orlenu.

Daniel Obajtek oświadczył, że koncern prowadzi duże inwestycje w celu przedłużenia żywotności rafinerii i poprawy jej efektywności. Zapowiedział, że Orlen zwiększy produkcję w Trzebini biodiesla i biododatków do paliw.

Budowa instalacji do produkcji glikolu propylenowego idzie zgodnie z planami i jest zaawansowana w 70 proc. Daniel Obajtek podkreślił też, że w 2021 r. oddana zostanie do użytku linia produkcyjna wodoru. 70 proc. jej produkcji będzie przeznaczone do wytwarzania glikolu, natomiast 30 proc. może trafić do napędu pojazdów transportu publicznego.

Mamy podpisane listy intencyjne z dwoma aglomeracjami – zaznaczył Daniel Obajtek.

Obajtek stwierdził też, że druga z rafinerii Orlen Południe - w Jedliczach - będzie miejscem dużej inwestycji i będzie produkować bioetanol, co zapewni jej przyszłość.

Prezes PKN Orlen przypominał też, że jednym z założeń nowej strategii koncernu do 2030 r. jest spadek emisyjności działalności, co będzie się wiązało z koniecznością dużych inwestycji. Jesteśmy przygotowani do wchłonięcia środków na transformację energetyczną, chcemy być dużym ich beneficjentem - oświadczył Daniel Obajtek.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: Nord Stream 2: rosyjskie kombinacje. Kto to toleruje?