Koniec ery mięsa: za 15 lat całkiem zniknie z naszej diety!

To prawdopodobnie ostatnia dekada, w której będziemy tak powszechnie konsumować mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak mleko, masło czy jajka. Dzieci pokolenia Z będą w stu procentach weganami.

Przyszłość żywności należy do produktów pochodzenia roślinnego, wynika to m.in. z konieczności powstrzymania postępujących zmian klimatycznych. Świadomość kresu ery mięsa, mleka i innych odzwierzęcych produktów na sklepowych półkach jest dość powszechna, pozostaje pytanie, w jakiej perspektywie czasowej dokona się ta przemiana. Zdaniem Patricka Browna, założyciela Impossible Foods, jednego z liderów rynku roślinnych substytutów mięsa, firmy która produkuje popularnego na całym świecie roślinnego Impossible Burgera, rewolucja dokona się najpóźniej do 2035 roku.

Podczas niedawnej konferencji Web Summit, uznawanej za wydarzenie, podczas którego rodzą się nowe trendy globalne, Brown powiedział, że jego prognozy nie zmieniły się od czasów założenia firmy w 2011 roku. Pandemia koronawirusa tylko przyspieszyła zmiany i zwiększyła popularność weganizmu. Zdaniem Browna „przemysł mięsny już jest martwy, tylko jeszcze nie zdaje sobie z tego sprawy”.

