Wpolityce: Czym będzie tzw. Nowy Ład? Szef rządu zdradza pierwsze szczegóły: To będzie program o ogromnym znaczeniu inwestycyjnym

Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie udzielonym portalowi wp.pl wypowiadał się m.in. na temat nowego programu gospodarczego dla Polski - tzw. Nowego Ładu.

W najbliższych tygodniach chcemy przedstawić zręby tego programu, który musi polegać na czymś innym niż tylko lizanie ran po koronawirusie. COVID zupełnie przebudował świat, także geopolitycznie — mówił premier.

W ramach Nowego Ładu chcemy zaadresować główne problemy, które wyłaniają się już w tym świecie pocovidowym, dotyczące chociażby modernizacji gospodarki - w takim wymiarze, którego do tej pory nie doświadczyliśmy. To będzie program o ogromnym znaczeniu inwestycyjnym, ale także w obszarze służby zdrowia, mieszkaniowym. Program ten będzie poprzedzony wieloma spotkaniami i debatami ze stroną społeczną i z przedsiębiorcam - podkreślił.

Zapytany, czy jak bardzo Nowy Ład będzie „zielony”, odpowiedział:

Szykujemy się na znaczące inwestycje w infrastrukturę energetyczną, w czyste powietrze. Podchodzimy do tego bardzo poważnie i potwierdziliśmy to działaniami z ostatnich lat. Dosłownie dwukrotnie w ciągu roku zwiększyła się moc zainstalowanych farm fotowoltaicznych, dzięki programowi „Czyste powietrze” oraz „Mój prąd” walczymy ze smogiem w miastach. To są przyszłościowe kierunki.