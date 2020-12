Agora chce oszczędzać na pracownikach. Solidarność mówi: Nie

Zarząd Agory, wydawcy m.in. „Gazety Wyborczej”, próbował nakłonić działających w firmie związkowców z „Solidarności” do okrojenia funduszu socjalnego. Związkowcy się na to nie zgodzili, a jako powód podają to, że zarząd nie zgodził się ograniczyć własnych wynagrodzeń

Razem z Nowym Rokiem zasady działania Funduszu Socjalnego w naszej firmie wracają do wersji sprzed pandemii (sprzed nadzwyczajnych i tymczasowych poprawek z kwietnia 2020). Oznacza to powrót kart Edenred i Multisport, pożyczek mieszkaniowo-remontowych i innych świadczeń — podała na swoim Facebooku działająca w spółce Agora „Solidarność”. Zarząd próbował nas nakłonić na zgodę na kolejny tymczasowy regulamin, zgodnie z którym fundusz w 2021 funkcjonowałby w okrojonej wersji, a Agora by w ten sposób zaoszczędziła na rocznym odpisie, do którego firmę zobowiązuje ustawa. To byłoby ok. 2,7 mln oszczędności poczynionej kosztem pracowników - napisano.

Związkowcy zaproponowali, że są skłoni rozważyć propozycje zarządu, ale pod warunkiem, że zarząd poszuka oszczędności także u siebie. Gdyby tylko zarząd obniżył sobie wynagrodzenia do poziomu np. Prezesa Rady Ministrów (ok. 15 tysięcy miesięcznie), to przyniosłoby oszczędność podobnego rzędu — poinformowali związkowcy.

Przedstawiciele Solidarności dodali, że jeżeli jednak zarząd nie zamierza ponosić wyrzeczeń to nie uważają za stosowne, by ponosili je pracownicy. Komisja Inicjatywy Pracowniczej zajęła podobne stanowisko, a wszelkie zmiany w funduszu wymagają akceptacji organizacji związkowych (czyli w tej chwili przedstawiciele pracowników mają podwójne prawo weta).

