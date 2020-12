Morawiecki o walce z epidemią: widać już światło w tunelu

Światełko już widzimy, są nim szczepienia, jeśli dostawy preparatów będą przebiegać według planu i ludzie masowo będą zgłaszać się do zaszczepienia, to w drugim kwartale przyszłego roku zaczniemy powoli wychodzić z epidemii - ocenił premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z „Gazetą Polską”

W sobotę portal niezalezna.pl zamieścił fragment wywiadu, który z premierem przeprowadziła „Gazeta Polska”, całość rozmowy ma się ukazać w tygodniku w najbliższy wtorek. Podczas rozmowy - jak czytamy w serwisie niezalezna.pl poruszono temat ewentualnej trzeciej fali epidemii koronawirusa i tego, jak wyhamować liczbę zakażeń, by nie wchodzić w nią z poziomu 20 tys. zakażeń.

Proszę przypomnieć sobie, jak szybko przyrastała druga fala. Jak szybko liczby zakażonych się zwielokrotniały. Zaczynaliśmy od kilkuset, a skończyliśmy na prawie 30 tysiącach. A dzisiaj nie startujemy z poziomu kilkuset, tylko około 10–12 tysięcy. Gdyby założyć, iż ta trzecia fala doprowadzi tylko do pięciokrotnego wzrostu, to mielibyśmy 50 tysięcy chorych każdego dnia. To by oznaczało wyczerpanie możliwości naszego systemu zdrowotnego, jego załamanie. Wtedy nasza czwarta linia obrony, szpitale rezerwowe, mogłaby nie wystarczyć - powiedział szef rządu.