Szczepionka? Dziś nastąpi ocena!

Europejska Agencja Leków (EMA) zwołała na poniedziałek panel ekspertów, którzy mają ocenić szczepionkę przeciwko Covid-19 wyprodukowaną przez amerykańską firmę Pfizer i niemieckiego partnera tej korporacji, spółkę BioNTech.

Wcześniej spotkanie planowano na 29 grudnia, jednak jego organizacja była możliwa wcześniej po tym, jak obie firmy dostarczyły dodatkowe informacje na temat szczepionki.

W przypadku, gdy EMA wyda pozytywną opinię, Komisja Europejska ma przyspieszyć proces decyzyjny w celu przyznania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionki we wszystkich państwach członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

EMA zajmuje się wydawaniem zaleceń dotyczących leków, jednak ostateczne słowo w sprawie zatwierdzenia danej substancji ma KE i zazwyczaj postępuje ona zgodnie z zaleceniami agencji.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w czwartek, że szczepienia przeciw Covid-19 zaczną się w UE 27, 28, i 29 grudnia. Rzecznik KE Eric Mamer zastrzegł, że jest to zapowiedź warunkowa, a jej realizacja zależy od dopuszczenia szczepionki do użytku.

Jak podaje EMA, pozwolenie na dopuszczenie do obrotu gwarantuje, że szczepionki przeciwko Covid-19 spełniają te same wysokie standardy unijne, co wszystkie szczepionki i leki dostępne na terenie UE.

EMA zapowiedziała też w czwartek, że przyspieszy spotkanie panelu ekspertów w celu oceny szczepionki przeciw Covid-19, wyprodukowanej przez amerykańską firmę Moderna; odbędzie się ono 6 stycznia, a nie - jak planowano - 12 stycznia 2021 roku. Zdaniem EMA, Moderna przedstawiła już wszystkie dane potrzebne do ewaluacji szczepionki i ewentualnego dopuszczenia jej na rynek.

