Ubezpiecz dziecko na wypadek COVID-19

Na rynku ubezpieczeniowym jest możliwość wykupienia polisy na wypadek zachorowania dziecka na COVID-19. Gdy lekarz potwierdzi zakażenie, LINK4 wypłaci 5 tysięcy złotych w gotówce.

Wykupienie NNW Dziecko w ramach pakietu LINK4 Mama - czyli zestawu ubezpieczeń dla dzieci i rodziców - sprawi, że gdy lekarz potwierdzi u twojego dziecka zakażenie COVID-19, otrzymasz odszkodowanie w wysokości 5 tysięcy złotych. Jeśli zajdzie konieczność hospitalizacji dodatkowo – jak w przypadku każdego, będącego konsekwencją nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania pobytu dziecka w szpitalu - zostanie wypłacone 200 złotych za każdy dzień, aż do kwoty 2 tysięcy złotych. Jeśli hospitalizacja jest konsekwencją zachorowania na COVID-19 lub nieszczęśliwego wypadku. 1 tysiąc złotych odszkodowania otrzymają rodzice dzieci, które zachorują na sepsę, pneumokoki lub wstrząśnienie mózgu.

NNW Dziecko w LINK4 Mama to nie tylko odszkodowania w związku wymienionymi chorobami, ale przede wszystkich pełna, całodobowa ochrona dziecka w przypadku nieszczęśliwych wypadków. Bez względu na to czy dojdzie do nich w szkole, na podwórku, w domu – np. w czasie nauki zdalnej - czy na wakacyjnym wyjeździe. LINK4 weźmie odpowiedzialność i wypłaci odszkodowanie nawet wówczas, gdy do np. złamania ręki, nogi, palca czy wybicia zęba dojedzie na pozalekcyjnych zajęciach sportowych czy tanecznych, pod warunkiem, że będą to zajęcia amatorskie. Do wyboru rodzice mają aż 4 sumy ubezpieczenia, do 15 do 100 tysięcy złotych. Roczny koszt NNW dla jednego dziecka waha się od 42 do 220 złotych za cały rok. Ubezpieczyć można dzieci do 18 roku życia. Dla rodzin z Kartą Dużej rodziny są zniżki.

Wszelkie szczegóły, wyłączenia, ograniczenia i limity odpowiedzialności oraz ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są na stronie www.link4mama.pl lub pod numerem 604 14 14 14. Przez internert lub telefon można kupić zarówno polisę LINK4 Mama, ale też wszystkie inne produkty LINK4.

