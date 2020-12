ABW uderza w groźną grupę przestępczą! Gigantyczne straty Skarbu Państwa

ABW zatrzymała trzy osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem produktami paliwowymi z nielegalnego źródła; straty Skarbu Państwa przekroczyły 84 mln zł - poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

„Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzy osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem produktami paliwowymi pochodzącymi z nielegalnego źródła. W wyniku przestępstwa straty Skarbu Państwa wyniosły ponad 84 mln zł w podatku VAT i dochodowym” - poinformował Żaryn w komunikacie przesłanym PAP w poniedziałek.

Jak dodał, „zatrzymane 14 i 15 grudnia br. przez ABW osoby pełniły funkcje prezesów zarządu spółek z o.o.”. „Z ustaleń śledztwa wynika, że jeden z nich, poprzez spółkę w której pełnił funkcje kierownicze, wprowadzał do obrotu produkty paliwowe pochodzące z nielegalnego źródła, dokumentując to pustymi fakturami o wartości brutto 246 mln zł. Dopuścił się w ten sposób między innymi +zbrodni fakturowej+ zagrożonej karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności” - czytamy.