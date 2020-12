Śmieciowa rewolucja! Wraca segregacja na trzy worki?

Za zgodą ministra klimatu i środowiska będą mogły zniknąć aż dwa z pięciu pojemników na odpady. Wzrosną też sankcje administracyjne za śmiecenie na ulicy czy w parku.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponuje powrót do segregacji śmieci na trzy worki. Chce też indywidualnego rozliczania w blokach. Dzięki temu mają zostać obniżone wysokie koszty wywozu odpadów oraz zniknąć odpowiedzialność solidarna mieszkańców bloku za osoby, które nie przestrzegają selektywnej zbiórki odpadów.

Informacja w tej sprawie pojawiła się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Resort klimatu chce, by jeszcze w tym roku przyjął go rząd. Co jest raczej mało realne.

Z proponowanych rozwiązań wynika, że dana gmina będzie mogła na całym swoim terenie lub części wprowadzić segregację odpadów na trzy frakcje, a nie jak dziś na pięć. Pod warunkiem jednak, że uzyska zgodę w formie decyzji ministra klimatu.

Resort klimatu planuje również podnieść maksymalne stawki za wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, np. ze sklepów, biurowców czy restauracji. Dziś są bardzo niskie. Jaka będzie podwyżka? Tego resort jeszcze nie zdradził.

Mają również wzrosnąć kary za śmiecenie. Obecnie są niższe niż koszty ich legalnego pozbycia się np. w PSZOK (punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych). Jeszcze w wakacje padła deklaracja, że za śmiecenie w miejscach publicznych, m.in. na drogach, ulicach czy w parkach, będzie można dostać grzywnę do 5 tys. zł.

