Onet wprowadza Nowy porządek świata... kasując jego ślady

Onet usunął w poniedziałek jedenastoletni artykuł o tytule: „Nowy Porządek Świata. Horror, który czeka ludzkość”. Artykuł jeszcze dzisiaj był udostępniany na facebooku. Obecnie nie jest już dostępny. Dostępny jest za to w innym miejscu - wskazują użytkownicy Wykop.pl

Wygląda na to, że w Onecie, jak w innych mediach mniej lub bardziej związanych z opozycją, krytykują Orlen za zakup mediów i straszą konsekwencją cenzury w tychże mediach regionalnych, tymczasem sami cenzurują swoje strony, czyszcząc ślady po swoich starych tekstach, pamiętających jeszcze czasy wolności słowa. Co takiego tak bardzo chciał ukryć Onet po tylu latach? Coś, co pamięta jeszcze czasy braku lewackiej cenzury oraz wyjątkowej dbałości o nią za pomocą pieniędzy globalnych koncernów.

Na naszych oczach rodzi się Nowy Porządek Świata. Ziemi grozi globalny totalitaryzm, który nie śnił się nawet Orwellowi. Świat, jaki znamy, jest skazany na zagładę. W najbliższych latach zginie jedna czwarta ludzkości. Jak zmieni się życie tych, którzy przeżyją? „NWO”, trzy litery oznaczające koniec wszystkiego, co znamy, trzymają świat w strachu - zaczynał się archiwalny tekst Onetu.

Jak Nowy Porządek Świata zmieni nasze życie? Mogliśmy przeczytać o tym w wycofanym tekście. Oto fragment:

Stałym elementem teorii spiskowych dotyczących Nowego Porządku Świata jest twierdzenie, że jego wprowadzenie możliwe jest tylko poprzez znaczną redukcje liczby globalnej populacji. Liczba ludności na świecie miałaby zostać zmniejszona, według różnych szacunków o 25 - 50 procent. Drogą do osiągnięcia tego celu miałoby być rozmyślne uruchomienie globalnej epidemii takiej jak świńska grypa, która zdziesiątkowałaby narody na całym świecie - czytaliśmy. - Tym, którzy przeżyją, mają zostać wszczepione czipy, dzięki którym nie tylko staną się oni odporni na niektóre choroby, ale także pozostaną cały czas pod nadzorem globalnej władzy. Ci, którzy się zbuntują, mają zostać umieszczeni w obozach koncentracyjnych nowego typu, gdzie zostaną poddani „reedukacji” lub eksterminacji. W tym kontekście wymienia się zwłaszcza ośrodki prowadzone przez amerykańską Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego (FEMA), które mają być symbolem zniewolenia w ramach NWO. Po epidemiologicznej katastrofie zostanie zlikwidowana część miast. Ludzie mają docelowo zamieszkać w specjalnych miastach-strefach, które będą molochami umiejscowionymi pomiędzy parkami przyrodniczymi. Nowy Porządek Świata zakłada bowiem ekstremistyczną ochronę praw przyrody w celu powstrzymania ekologicznej degradacji Ziemi. W zamyśle koncentracja ludności ma zapewnić łatwiejsze sprawowanie kontroli nad odciętymi od siebie społecznościami - czytaliśmy dalej.

Tekst kończył się stwierdzeniem, że Nowy Porządek Świata, do którego powoli mamy zmierzać, to w istocie bezwzględna gra o władzę, z której powstanie globalna elita sprawująca kontrolę nad masami niewolników, bezprecedensowy totalitaryzm w historii ludzkości, a nowa władza doprowadzi do ukształtowania się świadomości planetarnej i nowego typu człowieka.

Stare pojęcia takie jak nacjonalizm czy patriotyzm zostaną stopniowo wymazane. Granice państw zostaną uznane za przeszkody na drodze do jedności, a stan permanentnego konfliktu w polityce międzynarodowej zostanie zastąpiony przez współpracę i harmonię - czytamy.

Strach 2020 / autor: pixundfertig, Pixabay

No cóż, chyba wycinanie tak głębokich i dawnych korzeni nie jest zbyt fortunnym pomysłem. Chyba, że to sam Onet robi nowy porządek…

Na onecie były 2 lub 3 podobne artykuły, w tej chwili usunęli już wszystko. Jak widać doszli do takiego momentu, że własne teksty muszą cenzurować - komentują użytkownicy Wykopu.

Wykop.pl, mw

CZYTAJ TEŻ: Polacy bardziej boją się szczepionki, niż zakażenia COVID-19!

CZYTAJ TEŻ: Nowy, bardziej zjadliwy typ koronawirusa wirusa wykryto w RPA

CZYTAJ TEŻ: Rosjanin, uczestnik badań nad szczepionką wypadł z 14 piętra No cóż