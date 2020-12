Czy szczepionka da radę nowej wersji koronawirusa?

„To są długie koronawirusy, a zmiany występują prawdopodobnie w 23 miejscach – tyle znaleziono, ale jak na cały genom koronawirusa to nie jest jakaś dramatycznie duża liczba” – mówi w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl dr n. med. Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych i rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce o nowej wersji koronawirusa

Wiemy tyle, że jest to mutacja koronawirusa, jedna z kilkunastu już mutacji, ale – w odróżnieniu od prawzoru, czyli koronawirusa SARS-CoV-2 w wersji L – jest wirusem, który – tak się nam wydaje, mamy tylko badania kliniczne, nie mamy badań porównawczych, naukowych – jest bardziej zakaźny. Zachowuje się mniej więcej podobnie, jeśli chodzi o przebieg choroby. Tyle wiemy, danych dużo nie ma - mówi w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych i rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Wszyscy zadają sobie pytanie, czy opracowane już szczepionki będą skuteczne przeciwko tej nowej wersji? - Szczepionka będzie na niego skuteczna, to jest ważne. To są długie koronawirusy, a zmiany występują prawdopodobnie w 23 miejscach – tyle znaleziono, ale jak na cały genom koronawirusa to nie jest jakaś dramatycznie duża liczba. Ten genom jest jednak długi i zmiany w tych 23 miejscach nie powinny w żaden sposób rzutować na skuteczność szczepionki - ocenia.

Jaki jest taki bufor bezpieczeństwa dla szczepionek? W przypadku grypy występują mutacje, które wymuszają zmiany preparatu. Czy tak będzie też w tym przypadku?

za wPolityce.pl, mw