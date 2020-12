Od jutra przerwa w zajęciach szkolnych

Od środy uczniowie w szkołach będą mieli przerwę świąteczną w nauce. Potrwa ona do 3 stycznia. Zaraz po niej od 4 do 17 stycznia wszyscy uczniowie w całym kraju będą mieli ferie zimowe w tym samym terminie.

Obecnie – zgodnie w rozporządzeniem ministra edukacji i nauki – stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostało ograniczone do 3 stycznia 2021 r. Zajęcia zdalne w szkołach uczniowie będą mieli do 22 grudnia. W kalendarzu roku szkolnego - obowiązującym w roku szkolnym 2020/2021 - od 23 grudnia do 3 stycznia w szkołach nie ma zajęć – jest przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia.

Następnie od 4 do 17 stycznia będą ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju.

W tym roku w czasie ferii świątecznych jest zakaz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

W okresie ferii zimowych wypoczynek organizowany może być wyłącznie w kraju. Dopuszczone są tylko dwie formy zorganizowanego wypoczynku. Może być on zorganizowany wyłącznie w formie półkolonii dla uczniów klas I–IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–IV szkoły podstawowej oraz w formie obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Organizatorem wypoczynku, o w tych dwóch dopuszczonych formach, mogą być wyłącznie szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące szkoły lub placówki oraz stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

Przepisy dotyczące zawieszenia zajęć stacjonarnych nie dotyczą przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Tam o wprowadzeniu innej formy nauki: nauczania zdalnego lub hybrydowego, gdzie część dzieci ma zajęcia stacjonarne, a część zdalne, decyduje sanepid po rozpoznaniu sytuacji epidemicznej w placówce.

W przedszkolach publicznych nie ma też ferii. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe we wszystkich przedszkolach rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku i kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. W rozporządzeniu w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli określono, że przedszkole jest placówką nieferyjną, czyli taką, w której nie obowiązują ferie i wakacje szkolne.

Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. W sytuacji, gdy w przedszkolu publicznym zaplanowano przerwę w jego działaniu, zapewnienie dziecku innego miejsca wychowania przedszkolnego w tym czasie spoczywa na władzach gminy.

Inaczej wygląda sytuacja w przedszkolach niepublicznych. W nich czas pracy ustala organ prowadzący, określony jest on w umowie cywilno-prawnej, którą rodzice dziecka zawierają z organem prowadzącym placówkę.

PAP/ as/