Polska potęgą w eksporcie do Niemiec! Za nami USA, Francja i Czechy

Polska latem 2020 r. stała się największym dostawcą części do sprzętu transportowego do Niemiec, wyprzedzając w ciągu roku Stany Zjednoczone, Francję i Czechy. Z naszego kraju realizowanych jest już ponad 10 proc. niemieckich zamówień w tym obszarze - czytamy na portalu bankier.pl.

To zacieśnienie współpracy jest jednym z kluczowych czynników, które zdecydowały o bardzo szybkim ożywieniu w przemyśle po pierwszej fali epidemii. Znaczący wzrost widać też w dostawach trwałych dóbr konsumpcyjnych, czyli m.in. mebli czy sprzętu AGD.

Dwa najważniejsze źródła wzrostu popytu na towary z Polski w ostatnich kilku miesiącach to części transportowe i trwałe dobra konsumpcyjne. Warto pamiętać, że dostawcy do Niemiec składają intensywne zamówienia u swoich dostawców w Polsce i w ten sposób impulsy międzynarodowe rozchodzą się po krajowych firmach.

Dostawy części transportowych do Niemic z Polski w trzecim kwartale wzrosły o 17 proc. rok do roku. W tym samym czasie niemieckie zamówienia ogółem ze świata spadły o… 16 proc. Doszło zatem do zwiększenia udziału Polski w strumieniu handlu płynącego do największej gospodarki Europy. Obecnie udział ten wynosi 11 proc., podczas gdy przed rokiem wynosił 7,8 proc. (dane za trzeci kwartał).

Obecnie Polska jest największym dostawcą do Niemiec w tej dziedzinie, podczas gdy przed rokiem była na czwartym miejscu.

bankier.pl/kp