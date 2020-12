Chiny testują nową rakietę kosmiczną! Planują tysiące lotów rocznie!

W Chinach po raz pierwszy wystrzelono we wtorek nową rakietę Długi Marsz 8, opracowaną w ramach programu rozwoju rakiet wielokrotnego użytku, mających obniżyć koszty misji kosmicznych i przyspieszyć starty lotów komercyjnych – podała agencja Reutera.

Mierzącą ponad 50 metrów długości rakietę Długi Marsz 8 Y-1, przenoszącą pięć satelitów, wystrzelono z kosmodromu Wenchang na wyspie-prowincji Hajnan na południu ChRL o godzinie 12.37 czasu miejscowego (godz. 5.37 rano w Polsce) – poinformowała Chińska Państwowa Agencja Kosmiczna (CNSA).

Chińskie władze planują w najbliższych latach rozwinąć serię Długi Marsz 8 jako rakiety wielokrotnego użytku, podobne do rakiet typu Falcon, produkowanych już przez amerykańską prywatną firmę SpaceX.

Państwowe media nie podały, czy wystrzelona we wtorek rakieta może być używana wielokrotnie, ale przyszłe jej wersje mają być zdolne do pionowego startu i lądowania (VTVL), co pozwoliłoby na wielokrotne użycie. Chiny planują opracowanie rakiety VTVL do około 2025 roku – zapowiadał w listopadzie koncern China Aerospace Science and Technology Corp.

Agencja Reutera podkreśla, że start rakiety Długi Marsz 8 Y-1 wieńczy pełen wydarzeń rok dla chińskiego programu kosmicznego. W grudniu chińska sonda Chang’e 5 przywiozła na Ziemię próbki gruntu z Księżyca, a w lipcu z kosmodromu Wenchang wyruszyła pierwsza chińska bezzałogowa ekspedycja na Marsa.

Chińskie władze planują do 2022 roku umieścić na orbicie załogową, wielomodułową stację kosmiczną, a do 2045 roku – prowadzić tysiące lotów kosmicznych rocznie z dziesiątkami tysięcy ton ładunku i pasażerów.

PAP/kp