Apple planuje stworzenie własnego samochodu elektrycznego do 2024 roku. Ma to być auto przeznaczone dla zwykłych odbiorców, nie do pełnienia roli autonomicznej taksówki – informuje portal elektrowoz.pl powołując się na Reutersa.

Celem Apple ma być stworzenie elektrycznego, autonomicznego pojazdu, który będzie oferowany normalnym odbiorcom (B2C). Jego dużą zaletą ma być nowy projekt baterii oparty o „monoogniwa”, który ma „radykalnie” obniżyć jej koszt. Z opisu wynika, że mowa jest o baterii bezmodułowej (cell-to-pack), w której ogniwo stanowi miejsce na ładunek, ale jest też elementem strukturalnym akumulatora.

Taki projekt rzeczywiście może przełożyć się na wyższe pojemności i zasięgi na jednym ładowaniu. Informator Reutersa utrzymuje, że to „następny poziom” (w budowie baterii), „coś jak wtedy, gdy pierwszy raz zobaczyliście iPhona”. Dzięki nowemu projektowi baterii ich koszt ma zostać „radykalnie” obniżony.

Nie wiadomo - informuje Reuters - kto miałby wytwarzać samochody Apple. Można tylko spekulować, że byłby to zewnętrzny partner zlokalizowany w Chinach lub ich bezpośredniej okolicy, choć w przeszłości firma toczyła rozmowy z Magną. Istnieje również pewne prawdopodobieństwo, że producent iPhonów zdecyduje się finalnie nie na samochód, lecz na oprogramowanie do jazdy autonomicznej, które trafi do pojazdów zewnętrznych firm. Już teraz rozpoczęto pozyskiwanie partnerów mogących dostarczyć podzespoły do systemu, w tym np. lidary (radary laserowe).

Elektrowoz.pl/RO

