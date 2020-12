Broń hipersoniczna zagraża Europie!

Incydent w amerykańskiej bazie wojskowej w Niemczech pokazuje, że USA nie wykluczają, że Europa może zostać zaatakowana ze wschodu z użyciem broni hipersonicznej. Ta niezwykle szybka i zwrotna broń to zupełnie nowy rodzaj zagrożenia - pisze we wtorek dziennik „Die Welt”.

Zawyły syreny. Z głośników rozległo się naglące ostrzeżenie: +Atak lotniczy, atak lotniczy. Kryć się, kryć się+. To nie jest scena z filmu wojennego czy z obszaru kryzysowego ani z dawnej przeszłości. W rzeczywistości stało się to całkiem niedawno, 12 grudnia w Niemczech. W okolicach Kaiserslautern, w bazie sił powietrznych USA w Ramstein, żołnierze i pracownicy byli przerażeni. W alarmie brakowało bowiem uspokajającego komunikatu: +To są ćwiczenia+ - pisze niemiecka gazeta.