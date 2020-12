Mateusz Morawiecki przypomina o Maurycym Mochanckim

Premier Mateusz Morawiecki przypominając, że niedawno minęła 186. rocznica śmierci naszego wielkiego rodaka Maurycego Mochnackiego, który zmarł 20 grudnia 1834 roku w Auxerre we Francji, poinformował, że ambasada RP w Paryżu pracuje nad umożliwieniem identyfikacji jego prochów.

„Niedawno minęła 186. rocznica śmierci naszego wielkiego rodaka Maurycego Mochnackiego. Był publicystą, politykiem, krytykiem literackim i muzykiem, jednym z teoretyków polskiego romantyzmu, uczestnikiem i kronikarzem powstania listopadowego. To wszystko w ciągu zaledwie 31 lat życia - krótkich, ale bardzo intensywnych” - napisał we wtorek na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Premier poinformował również o staraniach nad identyfikacją prochów pochowanego na emigracji Polaka. „Jako przedstawiciel Polski wreszcie w pełni niepodległej i realizującej swoje aspiracje do bycia silnym i znaczącym krajem w Europie, czułem się zobowiązany, aby rozpocząć prace zmierzające do sprowadzenia do kraju jednego z naszych wielkich rodaków. Po poszukiwaniach archiwalnych i uzgodnieniach z prefekturą, ambasada RP w Paryżu pracuje z władzami miasta Auxerre nad umożliwieniem identyfikacji prochów Maurycego Mochnackiego złożonych na miejscowym cmentarzu. Mam nadzieję, że nasze starania jak najszybciej zakończą się sukcesem” - dodał.

_Maurycy Mochnacki uważał literaturę za czynnik najbardziej spajający rozdzielony przez zaborców naród. Marzenia o wolnej Polsce przekuwał w czyn, nie tylko dzierżąc pióro w ręku. W czasie studiów był członkiem tajnych organizacji młodzieży polskiej wymierzonych przeciwko zaborcy. W czasie powstania listopadowego walczył m.in. w bitwie pod Olszynką Grochowską, Ostrołęką, Okuniewem, nad Liwcem i pod Wawrem. Za swoje poświęcenie i waleczną postawę został odznaczony Orderem Virtuti Militari. Zmuszony do opuszczenia ziem polskich w związku z popowstańczymi represjami nie przestał działać na rzecz Polski. Był jednym z najważniejszych publicystów +Pamiętnika Emigracji Polskiej+ - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Maurycy Mochnacki (1803-1834) był działaczem politycznym i niepodległościowym, a także literaturoznawcą i teoretykiem romantyzmu. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, skąd został w 1823 r. relegowany z rozkazu księcia Konstantego Romanowa za przynależność do Związku Wolnych Polaków, zrzeszającego patriotycznie nastawionych studentów UW.

Był uczestnikiem sprzysiężenia Piotra Wysockiego. Wziął udział w powstaniu listopadowym; walczył m.in. w bitwie pod Olszynką Grochowską, gdzie został ranny. Został odznaczony orderem Virtuti Militari. Po upadku powstania emigrował do Francji, gdzie zmarł na gruźlicę w 1834 roku w miejscowości Auxerre. W swoich tekstach kładł szczególny nacisk znaczenie rozwoju literatury dla przetrwania i funkcjonowania narodu.

Maurycy Mochnacki (ur. 13 września 1803 w Bojańcu, zm. 20 grudnia 1834 w Auxerre) – polski działacz i publicysta polityczny, jeden z teoretyków polskiego romantyzmu, pianista. Był uczestnikiem i kronikarzem powstania listopadowego – napisał Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831. Członek Związku Wolnych Polaków i Towarzystwa Patriotycznego.

PAP/RO