Eksport ozdób świątecznych. Polska na podium

Pod względem wartości eksportu artykułów bożonarodzeniowych Polska znajduje się na 3. miejscu na świecie, za Niemcami i światowym liderem Chinami - poinformował Polski Instytut Ekonomiczny.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) wskazuje, że Polska jest uznanym na świecie producentem artykułów bożonarodzeniowych, z których większość to bombki choinkowe. W 2019 r. wartość polskiego eksportu artykułów bożonarodzeniowych wyniosła 80,4 mln euro, dwuipółkrotnie więcej niż w 2015 r. Pozwoliło to Polsce uplasować się na 3. miejscu światowej czołówki. Więcej eksportowały tylko Chiny (światowy lider sprzedaży z udziałem w rynku powyżej 80 proc.) oraz Niemcy.

W ubiegłym roku polskie bombki trafiły do 71 krajów położonych na wszystkich kontynentach, w tym także do Tanzanii, Ekwadoru czy Tadżykistanu. Prawie połowa całego eksportu tych wyrobów trafiła do Niemiec, a 18 proc. do Stanów Zjednoczonych. Ważnymi odbiorcami artykułów bożonarodzeniowych były także: Francja, Rumunia, Słowacja, Czechy, Węgry i Rosja.

Instytut zauważa, że z powodu pandemii ten rok będzie gorszy dla polskich eksporterów ozdób bożonarodzeniowych. W okresie styczeń-październik 2020 r. wartość sprzedaży tych wyrobów za granicę zmniejszyła się o ponad 18 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Najbardziej ucierpiał eksport do Wielkiej Brytanii, Czech, Rosji, na Węgry i do USA.

Wpływ na spadek sprzedaży bombek choinkowych mógł mieć też fakt, że Polska specjalizuje się w eksporcie produktów premium, np. ręcznie malowanych bombek z dmuchanego szkła. Kryzys gospodarczy mógł przyczynić się do zmniejszenia popytu na produkty premium i wzrostu zapotrzebowania na produkty z niższej półki. Może o tym świadczyć ponad 17 proc. wzrost chińskiego eksportu ozdób bożonarodzeniowych w okresie styczeń-październik 2020 r. (r/r). Połowa tego wzrostu wynikała ze zwiększonych dostaw do USA. Wzrósł także eksport do Wielkiej Brytanii, Włoch, Rosji, Niemiec i Francji.

PAP/RO

