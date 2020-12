Ruszyła pierwsza farma fotowoltaiczna Taurona

Tauron zakończył budowę farmy fotowoltaicznej w Jaworznie. To pierwsza farma, która powstała w ramach programu budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do Grupy.

Na terenach należących do Grupy chcemy zbudować farmy fotowoltaiczne o mocy 150 MWp. Pierwszą taką farmę oddajemy do użytku w Jaworznie w miejscu, gdzie znajdował się blok węglowy. Zgodnie z naszymi założeniami do 2025 roku będziemy dysponować farmami fotowoltaicznymi o mocy 300 MW. To istotny element Zielonego Zwrotu Taurona – mówi Wojciech Ignacok, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Budowa farmy rozpoczęła się w lipcu br., gdy na przygotowany plac wjechały maszyny oraz sprzęt i rozpoczęto prace związane z montażem betonowych stóp fundamentowych oraz konstrukcji wsporczych. Montaż ponad 12 tysięcy modułów fotowoltaicznych rozpoczął się w październiku i trwał niecałe trzy tygodnie. Wykonano również prace elektryczne takie jak dostawa oraz montaż stacji średniego napięcia i trzech stacji kontenerowych, a także ułożono kable średniego napięcia.

Spodziewana roczna produkcja energii elektrycznej instalacji wynosi ponad 5 tys. MWh. Oznacza to, że uruchomiona farma fotowoltaiczna o mocy 5 MWp pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 o około 4,9 tys. ton rocznie, a wygenerowana przez nią energia elektryczna zasili ponad 2 tys. gospodarstw domowych.

Program Tauron PV to program budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach Grupy Tauron o łącznej mocy 150 MWp. Obejmuje on kilka lokalizacji o różnym stopniu zaawansowania i mocy. Inwestycje są rozwijane na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji wskutek długotrwałej działalności przemysłowej – są to głównie tereny po byłych elektrowniach czy składowiskach odpadów paleniskowych. Dzięki programowi tym miejscom będzie można przywrócić ponownie funkcje gospodarcze związane z energetyką.

Inwestycje w energetykę odnawialną mają być podstawą osiągnięcia założeń Zielonego Zwrotu w perspektywie 2030 roku. Tauron za 10 lat planuje wytwarzać ponad 65 proc. energii z OZE, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę.

PR/RO

