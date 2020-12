Premier: tarcze finansowe ochroniły miejsca pracy

Tarcze finansowe ochroniły miejsca pracy. Liczba osób pracujących jest wyższa niż w poprzednim roku, powstały setki tysięcy nowych miejsc pracy - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu powiedział na środowej konferencji prasowej, że rok 2020 był „przeprawą przez gospodarcze nieznane dotąd wody”. „Obserwowaliśmy, co dzieje się, z jakich najlepszych praktyk można korzystać, ale jednocześnie podstawowym azymutem, podstawową latarnią, która nam przyświecała, była obrona miejsc pracy” - mówił Morawiecki.

Ocenił, że wprowadzone w Polsce tarcze finansowe obroniły miejsca pracy. „Widać to w danych, które spływają: drugie najniższe bezrobocie w UE (…). Według KE bezrobocie wynosi w Polsce nieco powyżej 3 proc.” - podkreślił.

Skuteczna walka z bezrobociem była dla nas podstawowym wyznacznikiem. Widać ją również z danych, które spływają z firm z różnych branż i sektorów gospodarki. Zwolnienia są mniejsze, niż były planowane, a w to miejsce pojawiają się nowe miejsca pracy – oświadczył Mateusz Morawiecki.

Najbardziej mnie cieszy, że trzeci kwartał tego roku pokazał, że potrafiliśmy stworzyć setki tysięcy dodatkowych miejsc pracy, żeby przyjąć tych ludzi, którzy pracę tracili. A świadczy o tym ten podstawowy parametr, liczba osób pracujących. Ona jest nawet wyższa, niż była w poprzednim roku - podkreślił premier.

Podjąłem decyzję, żeby zasiłek opiekuńczy był wypłacany także w trakcie ferii – powiedział Mateusz Morawiecki.

Otrzymaliśmy z KE zielone światło na zaangażowanie środków krajowych; teraz w krótkim czasie przyjmiemy odpowiednią legislację, żeby uruchomić tarczę branżową; to przynajmniej 35 mld zł - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier przypomniał, że w ramach pierwszej tarczy antykryzysowej przekazano ponad 150 mld zł w różnych instrumentach dla firm, w tym 60,8 mld zł w bezpośrednim zastrzyku finansowym z tarczy finansowej PFR. „To wszystko pozwoliło nam przechować wartość gospodarki, przechować tą wartość poszczególnych sektorów na nowe, mam nadzieje, lepsze czasy na 2021 roku” - mówił.

W okolicznościach, z którymi się mierzymy dzisiaj, czyli druga fala pandemii, która trwa, może opada, ale jest cały czas ogromnym zagrożeniem i trzecia fala, przed którą ostrzegają nas specjaliści, styczeń-luty - przygotowaliśmy rozwiązania tarczy 2.0, tarczy branżowej, tarczy dla przedsiębiorstw, które są szczególnie dotknięte przez wirusa w miesiącach październik-listopad-grudzień - poinformował.

Jak dodał, „tutaj mamy szereg instrumentów, które z jednej strony - mają kompensować koszty, a drugiej strony - mają być zastrzykiem finansowych dla najbardziej poszkodowanych”.

Dzisiaj otrzymaliśmy z Komisji Europejskiej zielone światło na zaangażowanie naszych środków krajowych - przekazał szef rządu.

Morawiecki przyznał, że „trochę długo to trwało”, i dodał, że dziwi się, że tak długo, bo pierwsza tarcza mogła być uruchomiona szybciej, bo wówczas zgody z KE przyszły szybciej.

My jesteśmy gotowi z tymi instrumentami już od dawna. W związku z tym teraz, kiedy notyfikacja do nas, zwrotna informacja z Komisji Europejskiej do nas dotarła, przyjmujemy w krótkim czasie odpowiednią legislację, Rada Ministrów i cały ten proces po to, żeby móc uruchomić tarczę branżową - mówił i dodał, że to conajmniej 35 mld zł, czyli kwota, która ma szansę uratować wielu przedsiębiorców i setki tysięcy miejsc pracy.

Wyliczał także, że 3 mld zł zostaną przekazane do mikrofirm 1-2 osobowych, ale w kategorii do 9 pracowników. „Kolejne 7-8 mld zł dla firm małych - od 9 do 49 pracowników i także dla firm średnich i większych - to kolejne 20 - dwadzieścia kilka mld zł” - mówił Morawiecki.

Do miliarda złotych z tzw. tarczy branżowej ma trafić do gmin i powiatów na południu Polski, dotkniętych zakazem zimowej turystyki – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Informując w środę o zgodzie Komisji Europejskiej na udzielenie w ramach tarczy branżowej pomocy w wysokości co najmniej 35 mld zł, premier powiedział też o pomocy, czyli specjalnej tarczy dla gmin i powiatów szczególnie zagrożonych wskutek ograniczeń turystyki.

To przede wszystkim południe Polski, od Ustrzyk Górnych, Ustrzyk Dolnych po Jelenią Górę, przez wszystkie piękne pasma górskie, do których się znaczna część Polaków udawała w minionych latach, a w tym roku będzie to niemożliwe, ponieważ różne rygory i zakres epidemii na to nie pozwalają – mówił Morawiecki.

Podkreślił, że środki na tarczę branżową pochodzą z budżetu państwa i zostały wygospodarowane dzięki „uszczelnieniu systemu podatkowego”. „To, że mogliśmy tak szybko zareagować, jest związane z naprawą finansów publicznych państwa polskiego” – powiedział.

Polska gospodarka ma szansę wrócić do stanu sprzed pandemii pod koniec 2021 roku lub na początku 2022 - ocenił Mateusz Morawiecki.

Szef rządu stwierdził, że w latach 30. XX w. Polska powróciła do poziomu sprzed kryzysu dopiero po około 8 latach. „Dzisiaj mamy szanse, jak pokazują dane OECD i Komisji Europejskiej, wrócić już pod koniec najbliższego roku lub na początku kolejnego do stanu sprzed pandemii” - powiedział.

Według premiera, Polska będzie w znacznie lepszej sytuacji niż inne państwa, bo np. Włochy - stwierdził - „cofną się o 20 lat”, a Francja o osiem lat. „Nasz rezultat będzie tu jednym z najbardziej budujących w skali Europy” - powiedział Morawiecki.

Dzięki wysiłkowi tysięcy przedsiębiorców, ale także dzięki pracownikom mamy dziś stan gospodarki taki, który pozwala nam na odrobinę optymizmu wchodząc w rok 2021 - stwierdził Mateusz Morawiecki.

Według niego, do przełomu w walce z pandemią i jej skutkami, także dzięki szczepionkom, może dojść „w drugim, trzecim kwartale przyszłego roku”. „Dotrwajmy razem do tego przełomu jak najszybciej wstępując w program szczepień, dzięki temu nasza pozycja gospodarcza będzie pozwalała na szybszą odbudowę gospodarki” - apelował Morawiecki.

W tym roku sylwestra powinniśmy spędzić w jak najmniejszym gronie i bez przemieszczania się - powiedział Mateusz Morawiecki. Zaapelował także o przestrzeganie zaleceń, zakazów, obostrzeń, rygorów, bo - jak mówił premier - one mogą uratować tysiące istnień ludzkich.

Premier pytany na konferencji prasowej o to, czy będzie apelował do parlamentu o zebranie się jeszcze przed końcem roku i zapisanie w ustawie zakazu przemieszczania się w sylwestra, odpowiedział: „ustawa epidemiczna, która służy nam jako podstawa legislacyjna praktycznie od marca tego roku, w wielu obszarach ma swoje rzeczywiście limity. Dlatego te nasze bardzo jednoznacznie zapisane sformułowania mogą być kwestionowane”.

Żeby zaadresować te problemy, zdecydowaliśmy np. uregulować kwestie kar, mandatów za nieprzestrzeganie rygorów w ustawie. W tym roku nie będę wnioskował o takie zebranie się w trybie pilnym, tylko sformułowaliśmy ten zapis, ten postulat, ten dezyderat, to obostrzenie w formie jednoznacznej, pokazując wielkie ryzyko, które może się wiązać z przemieszczaniem się - dodał.

Premier „bardzo mocno” zaapelował o to, żeby „do tego przemieszczania nie dochodziło, żeby spędzić święta we własnym gronie, w gronie najbliższej rodziny”.

Morawiecki, odnosząc się do sylwestra, powiedział: „bardzo mocno ograniczyliśmy tam jakiekolwiek działania gospodarcze, działania o charakterze imprez okolicznościowych zarówno poprzez zakwaterowanie, jak również poprzez zakaz tychże właśnie imprez i trzymanie się tych rygorów”.

W związku z tym raz jeszcze apel do wszystkich państwa, żeby przestrzegać tych zaleceń, zakazów, obostrzeń, rygorów, bo one mogą uratować tysiące istnień ludzkich. To powinniśmy potraktować ze śmiertelną powagą, zabawa sylwestrowa nie w tym roku, zabawa sylwestrowa jest czymś radosnym, a w tym roku powinniśmy ten dzień, dzień sylwestra, pierwszy dzień Nowego Roku, spędzić w jak najmniejszym gronie i bez przemieszczania się - zaapelował premier.

Zgodnie z opublikowanym w poniedziałek wieczorem rozporządzeniem rządu, od 31 grudnia 2020 r. od godz. 19 do 1 stycznia 2021 r. do godz. 6 na obszarze Polski przemieszczanie się będzie możliwe wyłącznie w celu wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

