Dobro w biznesie. PZU wspiera młodych filmowców

Największy polski ubezpieczyciel już po raz drugi był partnerem Festiwalu Film Spring Open. W tym roku młodzi artyści szukali pomysłów na najciekawsze projekty promujące zdrowy styl życia. Podczas ubiegłorocznych Plenerów Film Spring Open powstały trzy spoty do kampanii prewencyjnej „Prowadzisz? Odłóż telefon”

Film Spring Open to unikatowe na skalę nie tylko Polski, ale i Europy, dziesięciodniowe warsztaty audiowizualne organizowane przez Sławomira Idziaka. Skierowane są do młodych filmowców, którzy pod okiem specjalistów prowadzą wspólne projekty audiowizualne, rozwijają umiejętności artystyczne i techniczne oraz uczą się nowych technologii.

Ze względu na obowiązujące obostrzenia i trwającą pandemię tegoroczne Plenery Film Spring Open odbyły się tylko wirtualnie. Mimo to zakończyły się wielkim sukcesem – udział w nich wzięło 460 osób, w tym 100 z zagranicy. PZU poprosił twórców o podzielenie się pomysłem na reklamę, animację czy film typu branded content. Prace nad nimi toczyły się w podziale na grupy: reklamową, youtuberów i filmu animowanego. Hasło konkursu PZU brzmiało „Szanuj zdrowie należycie, bo jak umrzesz stracisz życie”. Uczestnicy musieli zaproponować pomysł scenariusza animacji lub filmu na kampanię reklamową propagującą zdrowy tryb życia. Opiekunami grupy reklamowej był reżyser Marcin Ziębiński, grupę animowaną prowadzili Tomasz Siwiński, Daria Rzepiela i Tomasz Wełna, natomiast youtuberzy rozwijali swoje pomysły pod okiem Marcina Randalla. W sumie powstało 12 filmów reklamowych, z których wkrótce zostaną wybrane najlepsze produkcje.

Spoty, który powstały podczas ubiegłorocznych Plenerów Film Spring Open, ubezpieczyciel wykorzystał latem w trakcie kampanii „Prowadzisz? Odłóż telefon”. PZU koncentrował się szczególnie na dotarciu do młodych Polaków. To oni praktycznie nie rozstają się z telefonami, nawet podczas jazdy autem, rowerem czy przechodzeniu przez pasy. Spoty zwracające uwagę na ten powszechny problem zostały wyemitowane w internecie, a obejrzało je prawie 10 mln osób.

Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia to szczególny obszar społecznego zaangażowania PZU. Ubezpieczyciel zachęca Polaków do uprawiania sportu, zmiany nawyków żywieniowych, wykonywania badań profilaktycznych oraz dbania o swój dobrostan psychiczny, a wszystko po to, by każdy z nas mógł cieszyć się dobrym zdrowiem i długim życiem. Od lat PZU wspiera organizację imprez biegowych i różnego rodzaju akcji prozdrowotnych. Współpracuje również z placówkami medycznymi oraz organizacjami zaangażowanymi w promocję zdrowia i aktywności fizycznej.

Konkurs na spot kampanii prozdrowotnej został sfinansowany ze środków prewencyjnych PZU.