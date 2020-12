Dobro w biznesie. Rok 2020 w Fundacji Grupy PKP

Ponad 5 milionów złotych na pomoc placówkom medycznym, wyposażanie pracowników w niezbędne środki ochrony, pomoc emerytom kolejowym i dzieciom uczącym się w domach – rok 2020 upłynął w Fundacji Grupy PKP w znacznej mierze pod znakiem walki ze skutkami pandemii wirusa SARS-CoV-2. Fundacja cały czas jednak realizowała także swoje cele statutowe, takie jak wsparcie osób chorych czy w trudnej sytuacji życiowej

Podobnie jak wszystkie tego typu organizacje, Fundacja Grupy PKP aktywnie włączyła się w akcje pomocowe i wszelkie inne działania na rzecz zwalczania skutków pandemii koronawirusa. Dzięki donatorom: spółkom Grupy PKP, innym firmom kolejowym, a także podmiotom spoza tej branży zbierano środki finansowe na ten cel i udzielano pomocy rzeczowej. Ponad 5 mln zł trafiło do placówek medycznych. Środki otrzymały między innymi:

• Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna (WSSE) w Warszawie na zakup aparatury umożliwiającej wykrywanie obecności wirusa SARS-CoV-2 w materiale klinicznym;

• Narodowy Instytut Leków Spółki z Grupy PKP na rozpoczęcie testów na obecność koronawirusa COVID-19;

• Instytut Hematologii i Transfuzjologii na zakup niezbędnych odczynników w procesie diagnostyki;

• Zakład Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II;

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej;

• Cztery szpitale na Lubelszczyźnie.

Fundacja Grupy PKP / autor: Grupa PKP

Fundacja Grupy PKP włączyła się również w akcję #WspieramyMedyków, przekazując we współpracy ze spółką Polonus, Caritas Polska i Żywiec Zdrój ponad 30 tysięcy litrów wody na rzecz placówek pomocowych i medycznych.

Fundacja Grupy PKP zadbała o bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i emerytów kolejowych. Dotarła z pomocą do ponad 50 miast i zbudowała bazę wolontariuszy. Pracownikom spółek zapewniła maseczki i inne środki ochronne. Łącznie przekazano 4 500 maseczek. Ci, którzy musieli pozostać na kwarantannie domowej mieli dostarczane zakupy. W ramach akcji „Emerycie, zostań w domu” dostarczano seniorom egzemplarze magazynu „Raport Kolejowy”, aby umilić im czas przebywania w domu.

Fundacja Grupy PKP / autor: Grupa PKP

Rok 2020 był dla Fundacji Grupy PKP, jak i dla wszystkich instytucji tego typu wyjątkowy i trudny. Czas pandemii w sposób szczególny pokazał, jak istotną rolę odgrywają organizacje pozarządowe i jak bardzo są potrzebne. To był dla nas wszystkich ważny egzamin i myślę, że Fundacja Grupy PKP zdała go pomyślnie – mówi Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP - Cieszę się, że mimo pandemii i intensywnej walki z jej skutkami z powodzeniem realizowaliśmy także wszystkie inne działania, do których zostaliśmy powołani. Nieśliśmy pomoc osobom chorym lub wykluczonym społecznie, wspieraliśmy lub organizowaliśmy wydarzenia kulturalne i obchody ważnych rocznic. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy współpracowali z nami w 2020 roku i którzy przekazywali środki finansowe na działania statutowe Fundacji. Głęboko wierzę, że z roku na rok będzie coraz więcej ludzi i instytucji chcących czynić dobro razem z nami – dodaje.