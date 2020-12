CSR. Nasi mistrzowie świata nauczą nowe pokolenie żeglarstwa

Energa 77 Racing inauguruje działalność Młodzieżowej Akademii Żeglarskiej. To projekt skierowany do osób w wieku 15-20 lat, których mistrzowie świata będą uczyć w kierunku profesjonalnego, zawodowego żeglarstwa. Energa z Grupy ORLEN jest Mecenasem Głównym Akademii

Chcemy wyszkolić swoich załogantów, a w przyszłości następców – mówi Piotr Tarnacki, pomysłodawca i założyciel Akademii 77 Racing.

Młodzieżowa Akademia Żeglarska to połączenie żeglarstwa z edukacją morską oraz nauką umiejętności pływania regatowego. Akademia pozwoli młodym żeglarzom poznać najbardziej nowoczesne technologie stosowane w światowym jachtingu. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji nowe, w pełni zoptymalizowane jachty regatowe będące zapleczem największych akademii żeglarskich na świecie. Dzięki temu unikalną okazją do poznania i wejścia w fascynujący świat profesjonalnego jachtingu. Wykładowcami oraz nauczycielami wiedzy praktycznej będą mistrzowie świata związani z teamem Energa 77 Racing.

Energa 77 Racing Team żeglarskim mistrzem Polski / autor: Energa

Oprócz tego planujemy organizować spotkania z najlepszymi żeglarzami w Polsce oraz mistrzami z całego świata. Część z nich możemy realizować online. Chcemy „zarazić” młodych ludzi pasją do żeglarstwa, a z doświadczenia wiem, jak ważna w edukacji jest relacja mistrz-uczeń – podkreśla Piotr Tarnacki, pomysłodawca Akademii.

Anwil Cup 2 / autor: Energa

Jako Mecenas Główny „Młodzieżowej Akademia Żeglarskiej” wspieramy edukację w kierunku wychowania morskiego, a także pomagamy młodym i utalentowanym miłośnikom żeglarstwa zdobywać kolejne umiejętności i osiągnięcia. Projekt wpisuje się w strategię Energi na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Akademia cechuje się walorem społecznym, dając możliwość dalszego rozwoju młodzieży, która rozpoczęła swoją przygodę z żeglarstwem w wieku juniorskim – mówi dr Alina Skorb-Gała, kierownik Wydziału ESG Energi.

Absolwent Młodzieżowej Akademii Żeglarskiej będzie miał pełną wiedzę merytoryczną i techniczną pozwalającą na starty w regatach krajowych i zagranicznych. Bazą Akademii będzie 77 Racing Club przy Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku. Rekrutacja rozpocznie się w lutym 2021.

Partnerami Młodzieżowej Akademii Żeglarskiej, oprócz Energi, są Miasto Gdańsk oraz Roca Polska.