Szef UOKiK ostro o Biedronce. "Zadziwia mnie to poczucie bezkarności"

W ubiegłym tygodniu UOKiK nałożył na Jeronimo Martins Polska 723 mln zł kary. Spółka się z nią nie zgadza i zapowiedziała odwołanie do sądu. Z kolei Tomasz Chróstny, prezes UOKiK twierdzi, że ma solidny materiał dowodowy oparty o liczne dokumenty, który dał podstawę do rekordowej sankcji finansowej

Materiał dowodowy wyraźnie wskazuje, że mieliśmy do czynienia ze złamaniem prawa i niezwykle nieuczciwym wykorzystaniem przez właściciela sieci Biedronka przewagi kontraktowej, w wyniku czego osiągnął on korzyści finansowe w kwocie ponad 600 mln zł. Nie mam co do tego wątpliwości, podobnie jak do tego, że sąd utrzyma wydaną decyzję w mocy – mówi w wywiadzie Business Insider Polska Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

-Zadziwia mnie to poczucie bezkarności i niebywałej pewności siebie, jakie prezentuje Jeronimo Martins Polska (JMP), właściciel sieci Biedronka. Jednocześnie wyraźnie rzuca się w oczy zastosowana narracja medialna, w tym wskazywanie na rzekomo niezasłużony charakter i pozbawienie podstaw prawnych, jaka wystąpiła ze strony przedsiębiorcy w reakcji tak na decyzję prezesa UOKiK, jak i mojej odpowiedniczki w Portugalii, która kilka dni temu na spółkę Pingo Doce z grupy Jeronimo Martins nałożyła 90 mln euro kary za zmowę cenową z innymi sieciami - mówi Tomasz Chróstny.

Deklaruje też wsparcie dla dostawców sieci Biedronka, którzy w ramach pozwów cywilnych będą chcieli walczyć o pieniądze od Jeronimo Martins Polska.

businessinsider.com.pl/kp