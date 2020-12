Tajemnica Bożego Narodzenia to miłość Boga

Tajemnica Bożego Narodzenia ukazuje niezmienną miłość Boga do człowieka - powiedział sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński w życzeniach z okazji świąt Bożego Narodzenia przekazanych w czwartek PAP przez biuro prasowe Episkopatu.

Bp Miziński zaprosił rodaków do wejścia w tajemnicę narodzenia Jezusa, zachęcając, aby to wydarzenie „stało się źródłem radości i nadziei na przyszłość, na przezwyciężenie wszelkich codziennych trudności”.

Nawiązując w życzeniach do sytuacji epidemii, zwrócił uwagę, że ukazała ona niepewność i nietrwałość ziemskich rzeczy i która skłania do skierowania uwagi na to, co trwałe i niezmienne. Jak zaznaczył, tym właśnie jest „niezmienna miłość Boga do człowieka, która sprawiła, że Bóg w Jezusie Chrystusie stał się jednym z nas, aby wejść w nasze ziemskie życie”. „On jest pośród nas. Narodził się, by być z nami, by razem z nami przechodzić to cierpienie. Doświadczył wszystkiego, czego może doświadczyć człowiek na ziemi” ¦ podkreślił sekretarz generalny Episkopatu.

Zachęcił jednocześnie wszystkich do łączności duchowej w modlitwie oraz do gestów pamięci o bliskich, do kontaktu telefonicznego, „aby nikt w nadchodzące Święta nie czuł się samotny, a radość z przyjścia Zbawiciela dotarła do wszystkich”.

PAP/ as/